Polônia x Holanda: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

A Polônia recebe nesta quarta-feira (18) a Holanda pela sexta rodada do grupo 1, na Liga A, pela Liga das Nações, às 16h45, no Estádio da Silésia. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Com o grupo totalmente embolado, a decisão ficou para a última rodada. Tanto Polônia, Holanda como Itália possuem chances de classificação. Além de vencer, os poloneses precisam de uma vitória da Bósnia. Para os holandeses, a mesma coisa.

Polônia x Holanda: onde assistir?

A partida entre Polônia e Holanda tem transmissão do canal Space, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus ou no canal oficial do Esporte Interativo no Youtube.

Como estão as equipes na Liga das Nações?

A Holanda aparece em segundo lugar, com oito pontos, atrás apenas da Itália, que possui nove. Assim, possui dois triunfos, dois empates e uma derrota.

Para conseguir a classificação, os holandeses precisam derrotas os poloneses e principalmente contar com uma vitória da Bósnia diante da Itália, também nesta quarta.

Por outro lado, a Seleção da Polônia está em terceiro lugar, com sete. Assim, contabiliza duas vitórias, um empate e duas derrotas. Para passar para a próxima fase, os poloneses precisam vencer o duelo em casa e torcer por um tropeço dos italianos.

Prováveis escalações entre Polônia x Holanda

Os anfitriões, não possuem muitas baixas por lesões, dessa maneira apenas Damian Kadzior e Kaminski. Contudo, Goralski cumpre suspensão.

Provável Polônia: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Klich; Jozwiak, Grosicki; Zielinski, Lewandowski.

Para a Holanda, Virgil van Dijk, Koopmeiners, De Ligt, Ihattaren e Bijlow são baixas por lesão. O goleiro Cillessen também não aparece.

Além disso, Aké também está indisponível.

Provável Holanda: Krul; Dumfries, Veltman, De Vrij, Blind; De Jong, Wijnaldum, Van De Beek; Promes, Berghuis, Depay.

Outros jogos desta quarta-feira

Além de Polônia e Holanda, a sexta rodada também apresenta outros dezessete jogos.

Ademais, você pode assistir a todos eles no EI Plus.