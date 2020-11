Valencia x Real Madrid: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

A nona rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, apresenta o confronto entre Valencia x Real Madrid neste domingo (08), às 17h, no Estádio de Mestalla, na Espanha. Ademais, saiba onde assistir ao jogo na TV.

Se vencer, portanto, o time merengue assume a vice-liderança, com dezenove pontos, um a menos que o primeiro colocado, o Real Sociedad. Mas é válido lembrar que a equipe possui um jogo a menos na cota.

Já para os anfitriões o objetivo é garantir os três pontos principalmente para se afastar do perigo da zona de rebaixamento.

Valencia x Real Madrid: onde assistir?

A partida entre Valencia x Real Madrid tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Ademais, você também pode acompanhar através da plataforma WatchESPN.

Situação das equipes na temporada

Disputando a UEFA Champions League, os merengues não possuem um bom retrospecto. No grupo B, segue em terceiro, com quatro pontos, empatado com o ucraniano Shakhtar.

Entretanto, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid está em 4º, com dezesseis pontos. Se vencer, pode permanecer em segundo lugar, com dezenove. São cinco triunfos, um empate e uma derrota, mas com um jogo a menos.

Já o Valencia ocupa a 16ª posição, com oito pontos. Assim, conquistou apenas duas vitórias, com dois empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Valencia x Real Madrid

Para o técnico Javi Gracia, Diakhaby e Mangala são baixas. Todavia, Thierry Correia está suspenso.

O goleiro Jasper Cillessen sofreu uma lesão durante os treinos do time, segundo informações do site oficial do Valencia.

Provável Valencia: Domenech; Correia, Gabriel Paulista, Guillamon, Jose Luis Gaya; Musah, Soler, Wass; Cheryshev, Goncalo Guedes, Maxi Gomez.

Por outro lado, Zidane está sem Hazard e Casemiro, já que ambos testaram positivo para o coronavírus. Segundo o boletim emitido pelo clube, todos os outros jogadores, equipe técnica e funcionários tiveram resultado negativo.

Militão, também com covid, Nacho e Dani Carvajal seguem fora. Entretano, o jovem Odegaard aparece na lista de convocados.

Provável Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius Jr, Benzema, Asensio.

Outros jogos da rodada da La Liga neste domingo

Ademais, veja as partidas da nona rodada também realizadas neste domingo.

Real Sociedad 2 x 0 Granada

Levante x Alavés

Real Valladolid x Ath. Bilbao