Por 3 a 2, o Real Madrid venceu a Internazionale nesta terça (03) pela terceira rodada do grupo B na UEFA Champions League, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri. Benzema abriu o placar, seguido de Sergio Ramos e Lautaro descontando para os visitantes. Na etapa final, Perisic ampliou, mas o brasileiro Rodrygo virou.

Com o resultado, a primeira vitória dos merengues, o Real vai para quatro pontos, ocupando a 3ª posição. Com mais três jogos pela frente, dois fora e um em casa, o time tem que vencer se quiser a classificação.

Borussia Mönchengladbach é o líder, com cinco pontos, seguido de Shakhtar Donetsk, com quatro. Já a Inter, com dois, agora é lanterna do grupo.

Como foi a partida entre Real Madrid e Internazionale?

Com cinco gols no total, a partida foi com certeza a mais eletrizante desta terça-feira (03).

No primeiro tempo, tudo equilibrado, com chances para ambos os times. Aos 25 minutos, saiu o primeiro gol. Benzema aproveitou o ‘erro’ cometido por Hakimi, recebeu a bola, driblou o goleiro Handanovic e acertou as redes.

A equipe espanhola ganhou gás e seguiu pressionando a defesa italiana. Aos 33, em cobrança de escanteio feita por Kroos, Sergio Ramos desviou de cabeça para as redes, ampliando para os anfitriões. Este foi o centésimo gol do zagueiro com a camisa merengue.

Entretanto, não demorou para a Inter tomar uma reação. Aos 35, Lautaro conseguiu marcar, diminuindo a vantagem.

A partida se definiu durante a segunda etapa.

Nos minutos iniciais, tudo igual, com perigo e pressão para os dois. Assim, aos 22, Perisic conseguiu empatar ao receber a bola de Lautaro, deixando Courtois inesperadamente sem chances de defesa. Dessa forma, os italianos passaram a ditar o ritmo de jogo.

Foi aos 35 minutos que tudo mudou. O garoto Rodrygo, ex-Santos, que saiu do banco no intervalo para o lugar de Asensio, foi responsável por isso.

Vinicius Jr cruzou de esquerda para o companheiro brasileiro, que mandou para as redes em chute certeiro, virando o placar para 3 a 2.

Nos minutos finais, Benzema teve a oportunidade de ampliar, mas o árbitro viu mão na bola, além de ter Handanovic salvando.

Escalações:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane e Mendy; Casemiro, Valverde e Kroos; Asensio, Hazard e Benzema

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Ashley Young; Perisic e Lautaro

Como está a temporada de ambos os times?

O Real Madrid veio para este confronto com uma vitória por 4 a 1 contra o Huesca pelo Campeonato Espanhol. Dessa maneira, é o vice-líder do torneio nacional, com dezesseis pontos, atrás do Real Sociedad.

Pela Champions, acumula quatro pontos, subindo para o 3º lugar do grupo B.

Por outro lado, esse placar deixou a vida da Inter complicada, que foi parar em último, com dois pontos.

Já no Campeonato Italiano, o clube de Milão está em 6º, com onze pontos.

Próximo compromissos de Real Madrid e Internazionale

Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Valencia pela 9ª rodada no domingo (08), às 17h, no Estádio de Mestalla.

Enquanto isso, a Internazionale enfrenta a Atalanta também no domingo, às 11h, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano.