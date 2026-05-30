Esporte

Onde vai passar a luta de Davi Brito x Kleber Bambam hoje?

Saiba como assistir ao Fight Music Show 8 ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Davi Brito x Kleber Bambam luta DCI

O ex-campeão do BBB, Davi Brito, sobe ao ringue neste sábado, 30 de maio de 2026, para enfrentar Kleber Bambam em uma das lutas mais aguardadas do Fight Music Show 8 (FMS 8). O evento acontece na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Que horas começa a luta de Davi e Bambam?

Os fãs poderão acompanhar o Fight Music Show 8 em diferentes plataformas. O canal Combate transmite o evento completo ao vivo a partir das 18h (horário de Brasília).

Já o Sportv 3 e o canal da GetV no YouTube exibem gratuitamente as cinco primeiras lutas do card. O portal Combate.com fará a transmissão apenas dos dois primeiros confrontos da programação.

Para quem deseja assistir às principais atrações da noite na TV aberta, a Globo exibe as duas lutas principais do evento logo após o programa Altas Horas, na madrugada de sábado para domingo.

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A luta entre Davi e Bambam está prevista para acontecer no card principal da noite, que terá como atração principal o duelo entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o humorista Whindersson Nunes.

O Fight Music Show 8 começa às 18h (de Brasília), mas a organização não divulgou o horário exato de cada combate. Como Davi Brito e Kleber Bambam fazem parte do card principal, a expectativa é que a luta aconteça nas últimas horas do evento, antes do confronto entre Popó e Whindersson Nunes.

Card completo do Fight Music Show 8

  • Acelino Popó x Whindersson Nunes (peso-casado até 80 kg)
  • Kleber Bambam x Davi Brito (peso-casado até 90 kg)
  • Biel x Nego do Borel (peso-casado até 65 kg)
  • Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (peso-casado até 69 kg)
  • Rômulo Deu Cria x Dynho Alves (peso-casado até 66 kg)
  • Tyson Tigre x Leleco Guimarães (peso-pesado)
  • Iago Freitas x Italo Luan (super-meio-médio)
  • Fernanda Lacerda x Zoo (peso-casado até 66 kg)
  • Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (peso-casado até 65 kg)
  • Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo America e Japa Morfo (peso-pesado)

Além da luta entre Davi Brito e Bambam, o grande destaque da noite é a revanche entre Popó e Whindersson Nunes. Desde o primeiro encontro entre os dois, realizado em 2022, o ex-campeão mundial seguiu acumulando vitórias em eventos de entretenimento, derrotando nomes como José “Pelé” Landy, Junior Dublê, Bambam e Duda Nagle. Já Whindersson continuou sua trajetória no boxe internacional e busca surpreender novamente diante do tetracampeão mundial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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