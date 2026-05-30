Onde vai passar a luta de Davi Brito x Kleber Bambam hoje?

O ex-campeão do BBB, Davi Brito, sobe ao ringue neste sábado, 30 de maio de 2026, para enfrentar Kleber Bambam em uma das lutas mais aguardadas do Fight Music Show 8 (FMS 8). O evento acontece na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Que horas começa a luta de Davi e Bambam?

Os fãs poderão acompanhar o Fight Music Show 8 em diferentes plataformas. O canal Combate transmite o evento completo ao vivo a partir das 18h (horário de Brasília).

Já o Sportv 3 e o canal da GetV no YouTube exibem gratuitamente as cinco primeiras lutas do card. O portal Combate.com fará a transmissão apenas dos dois primeiros confrontos da programação.

Para quem deseja assistir às principais atrações da noite na TV aberta, a Globo exibe as duas lutas principais do evento logo após o programa Altas Horas, na madrugada de sábado para domingo.

A luta entre Davi e Bambam está prevista para acontecer no card principal da noite, que terá como atração principal o duelo entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o humorista Whindersson Nunes.

O Fight Music Show 8 começa às 18h (de Brasília), mas a organização não divulgou o horário exato de cada combate. Como Davi Brito e Kleber Bambam fazem parte do card principal, a expectativa é que a luta aconteça nas últimas horas do evento, antes do confronto entre Popó e Whindersson Nunes.

Card completo do Fight Music Show 8

Acelino Popó x Whindersson Nunes (peso-casado até 80 kg)

Kleber Bambam x Davi Brito (peso-casado até 90 kg)

Biel x Nego do Borel (peso-casado até 65 kg)

Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins (peso-casado até 69 kg)

Rômulo Deu Cria x Dynho Alves (peso-casado até 66 kg)

Tyson Tigre x Leleco Guimarães (peso-pesado)

Iago Freitas x Italo Luan (super-meio-médio)

Fernanda Lacerda x Zoo (peso-casado até 66 kg)

Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa (peso-casado até 65 kg)

Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo America e Japa Morfo (peso-pesado)

Além da luta entre Davi Brito e Bambam, o grande destaque da noite é a revanche entre Popó e Whindersson Nunes. Desde o primeiro encontro entre os dois, realizado em 2022, o ex-campeão mundial seguiu acumulando vitórias em eventos de entretenimento, derrotando nomes como José “Pelé” Landy, Junior Dublê, Bambam e Duda Nagle. Já Whindersson continuou sua trajetória no boxe internacional e busca surpreender novamente diante do tetracampeão mundial.