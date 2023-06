Onde vai passar o jogo da Bia Haddad na semifinal de Roland Garros

Brasileira vai enfrentar a tenista número 1 do mundo na semifinal do Grand Slam

A brasileira Bia Haddad vai enfrentar Iga Swiatek na semifinal do simples feminino de Roland Garros na quinta-feira, 08 de junho, às 11h15 (horário de Brasília). O duelo será disputado no saibro, em Paris, com transmissão ao vivo. Saiba onde vai passar o jogo da Bia Haddad e todos os detalhes do confronto.

Como assistir o jogo da Bia Haddad na semifinal?

A partida de tênis entre Bia Haddad e Iga Swiatek na semifinal de Roland Garros será transmitida na ESPN 2 e SporTV 3 e nas plataformas Star Plus e GloboPlay ao vivo.

Horário : 11h15, horário de Brasília

: 11h15, horário de Brasília Local : Paris, na França

: Paris, na França Onde assistir jogo da Bia Haddad: ESPN 2, SporTV 3, Star Plus e GloboPlay

Saiba qual é a premiação de Roland Garros para Bia Haddad

Bia e Iga já se enfrentaram?

Sim, as tenistas Bia Haddad e Iga Swiatek já se enfrentaram. Em 2022, a brasileira superou a polonesa no WTA 1000 de Toronto, no Canadá, por 2 sets a 1 na terceira rodada do torneio.

Esta foi a única vez que as tenistas se enfrentaram. O retrospecto favorece a brasileira, mas é preciso ter em mente que o duelo desta quinta-feira trata-se de uma semifinal de Grand Slam, ou seja, cenários diferentes. Esta é a primeira vez que Iga e Bia se enfrentarão em um grande e importante jogo.

Iga é a atual número 1 do mundo no tênis feminino. Com apenas 22 anos, a polonesa tem 13 títulos em WTA, além de dois títulos em Roland Garros nos anos de 2020 e 2022. De acordo com o portal GE ela soma 160 vitórias e 47 derrotas, incluindo a partida contra Bia Haddad na temporada passada.

Trajetória de Bia em Roland Garros

Bia passou por grandes adversárias para chegar até a semifinal de Roland Garros. A brasileira estreou na primeira rodada do Grand Slam contra a alemã Tatjana Maria, onde venceu sem maiores problemas por 2 sets a 0.

Depois, encontrou a russa Diana Shnaider na segunda rodada. Por 2 sets a 1, a brasileira venceu e se classificou para a etapa seguinte na competição. Desta vez, contra a também russa Ekaterina Alexandrova, Bia faturou a vitória na terceira rodada por 2 sets a 1.

Na quarta rodada, a brasileira passou pela espanhola Sara Sorribes Tormo em 2 sets a 1. Por fim, nas quartas de final, venceu a tunisiana Ons Jabeur em 2 sets a 1.

Tatjana Maria 0 x 2 Bia Haddad – Primeira rodada

Diana Shnaider 1 x 2 Bia Haddad – Segunda rodada

Bia Haddad 2 x 1 Ekaterina Alexandrova – Terceira rodada

Sara Sorribes Tormo 1 x 2 Bia Haddad – Quarta rodada

Ons Jabeur 1 x 2 Bia Haddad – Quartas de final

Iga Swiatek x Bia Haddad – Semifinal

