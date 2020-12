Palmeiras na Libertadores: os recordes do alviverde no torneio

Líder geral da fase de grupos da Libertadores pelo segundo ano seguido, o Palmeiras aposta em sua tradição no torneio continental para tentar quebrar um jejum de duas décadas sem conquistar a América.

Embora tenha apenas um título da Libertadores, conquistado em 1999, o Palmeiras está entre os líderes das estatísticas de clubes brasileiros na competição. Assim, ocupa a sexta posição no ranking da Conmebol, atrás apenas de Peñarol, Nacional, Grêmio, Boca e River.

Participações do Palmeiras na Libertadores

Ao lado de Grêmio e São Paulo, o Palmeiras é um dos times brasileiros que mais participaram da Libertadores, com 20 aparições no torneio. Em 2020, aliás, o alviverde entrou na disputa da competição continental pela quinta edição consecutiva, um feito inédito na história do clube.

Logo em sua primeira participação na Libertadores, o Palmeiras se tornou o primeiro clube brasileiro a chegar à final do torneio. No entanto, naquele ano, o time paulista perdeu para o Peñarol do Uruguai na decisão. Além disso, o alviverde ficou com o vice-campeonato em outras duas ocasiões: 1968 e 2000.

Ranking das participações de brasileiros

Grêmio, Palmeiras e São Paulo (20) Cruzeiro (17) Flamengo (16) Corinthians e Santos (15) Internacional (13) Atlético Mineiro (10) Vasco (9) Athletico-PR (7) Fluminense (6) Botafogo (5) Bahia, Guarani e São Caetano (3) Chapecoense, Coritiba e Sport (2) Bangu, Criciúma, Goiás, Juventude, Náutico, Paraná, Paulista, Paysandu e Santo André (1)

Número de vitórias

Até o início das quartas de final da Libertadores de 2020, o Palmeiras estava encostado no Grêmio no ranking de vitórias. Afinal, com as vitórias sobre o Delfín nas oitavas, o alviverde somou 105 triunfos na história do torneio, contra 106 do tricolor. O time gaúcho, aliás, também está logo à frente dos paulistas em número de jogos na competição.

Como visitante, no entanto, o Palmeiras é o líder em vitórias na Libertadores entre os brasileiros. Fora de casa, o alviverde soma 39 triunfos, cinco a mais que o segundo colocado, o Cruzeiro.

Gols marcados

Por outro lado, em número de gols, o Palmeiras é o recordista entre os brasileiros. Além disso, está bem à frente dos rivais locais e é o único time do país no top 10 geral do quesito, em sétimo lugar. Assim, ao todo, foram 355 gols em 192 partidas até a fase de oitavas de final da edição atual.

Além disso, o Palmeiras já terminou na artilharia da Libertadores em cinco ocasiões. A primeira foi em 1968, com Tupãzinho, que marcou 11 gols na campanha do vice-campeonato. A última, em 2018, quando Borja balançou as redes nove vezes e o time chegou às semifinais.

Palmeiras na Libertadores 2020

Em 2020, portanto, o Palmeiras tenta superar uma série de desfalques em decorrência da covid-19 para tentar ampliar seus recordes e números na Copa Libertadores. Nas quartas de final, o alviverde começou com um empate fora de casa contra o Libertad, por 1 a 1. Invicto na competição, o time paulista só precisa de um empate sem gols para assegurar sua presença entre os quatro melhores clubes da edição de 2020 da Libertadores.