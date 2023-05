Quando é o próximo jogo do Benfica? Veja a pré-temporada do clube

Ao vencer o Santa Clara na última rodada pela temporada 2022/23, o Benfica conquistou o 38º título, tornando-se o maior campeão português. O clube já se prepara a pré-temporada de amistosos, por isso saiba quando será o próximo jogo do Benfica.

Qual é o próximo jogo do Benfica na temporada?

O próximo jogo do Benfica está marcado para 17 de julho de 2023, segunda-feira, contra o FC Basel, da Suíça, com horário e local a serem definidos, pela pré-temporada do futebol europeu, de acordo com informações do jornal português A Bola.

O confronto será um jogo de futebol amistoso e que não vale nada, apenas com o intuito de ambos os elencos treinarem os seus jogadores. O Campeonato Português começa de verdade em 13 de agosto.

De acordo com o jornal A Bola, o anúncio do amistoso entre os dois clubes foi feito na segunda-feira, 29 de maio, no intervalo do confronto entre Grasshoppers e Basel, com vitória do time adversário do Benfica durante o Campeonato Suíço por 3 a 1.

Até o início da pré-temporada, o Benfica deve anunciar outros jogos amigáveis para compor o calendário.

Histórico de Benfica x FC Basel

Esta não será a primeira vez que FC Basel e Benfica se encontram. Os dois elencos já se enfrentaram em quatro oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol, todas pela fase de grupos da Champions League.

O primeiro duelo aconteceu em 18 de outubro de 2011, com vitória do Benfica por 2 a 0, no St. Jakob-Park, em Basileia, na Suíça. No total, são duas vitórias para o Basel, um empate e um triunfo aos portugueses.

Benfica 0 x 2 FC Basel – Champions League 2017/18

FC Basel 5 x 0 Benfica – Champions League 2017/18

Benfica 1 x 1 FC Basel – Champions League 2011/12

FC Basel 0 x 2 Benfica – Champions League 2011/12

Benfica campeão português em 2023

Depois de quatro anos, o Benfica levantou a taça do Campeonato Português, tornando-se o maior vencedor do futebol do seu país em todos os tempos. São 38 títulos, oito a mais do que o Porto, segundo colocado na lista de maiores vencedores.

Com 87 pontos, o time de Lisboa fechou a sua participação em primeiro lugar com 28 vitórias, três empates e três derrotas na competição. Na última rodada, as Águias venceram o Santa Clara por 3 a 0, gols de Gonçalo Ramos, Rafa e Grimaldo, coroando a conquista do 38º título.

O elenco desbancou o Porto, segundo colocado na classificação com dois pontos a menos.

