Por que Suárez deve sair do Barça e quais são os clubes interessados

Terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, o uruguaio Luís Suárez está de saída do clube após seis anos de títulos e muitos gols. O atacante de 33 anos chegou ao Camp Nou em 2014 e, desde então, levantou 13 troféus, incluindo uma Champions League. Em 283 partidas, balançou as redes 198 vezes.

Apesar de já ter sido informado que não faz mais parte dos planos do Barcelona, Suárez treinou normalmente na última segunda-feira (31). Ele se reapresentou junto com o restante do elenco do clube catalão na primeira atividade comandada pelo novo técnico, o holandês Ronald Koeman.

No entanto, Suárez não deve continuar no clube, pois sua saída faz parte de uma reformulação que também envolve a dispensa de outros jogadores. Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti também estão fora dos planos. A ideia do Barcelona é renovar o elenco após o fracasso na última temporada, em que o clube não conquistou nenhum título e foi eliminado da Champions com uma goleada de 8 a 2 para o Bayern de Munique.

Por outro lado, a liberação de Suárez vem mexendo com o mercado da bola na Europa. Afinal, ninguém duvida de sua capacidade de marcar gols. Foi por isso, aliás, que o Barcelona pagou 81 milhões de euros ao Liverpool para contratá-lo em 2014. Segundo o site especializado Transfermarkt, o valor de mercado do uruguaio ainda é de 28 milhões de euros. Por que, então, o time espanhol quer se desfazer dele de graça?

Por que Suárez vai sair do Barça?

De acordo com a imprensa espanhola, o novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, telefonou para Suárez e avisou que não conta com ele para a próxima temporada. Assim, o atacante busca um acordo para rescindir o contrato.

O jornal catalão Sport informou que Suárez ficou surpreso e chateado com a ligação de Koeman durante suas férias. Afinal, o telefonema teria durado apenas um minuto, e nenhum outro dirigente do clube procurou o atacante para dar satisfações.

O contrato de Suárez com o Barcelona vai até junho de 2021, e os representantes do jogador buscam um acordo pela rescisão. Dessa forma, o uruguaio sairia do clube catalão sem custos e ficaria livre para procurar outro time.

Para substituir o uruguaio no ataque do Barcelona, o nome mais especulado é o do brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City. O time inglês, aliás, é o provável destino do astro Lionel Messi, que pediu para sair do Barça. Assim, a negociação entre os dois clubes poderia ser mais fácil. O argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, também está na mira.

Clubes interessados em Suárez

Apesar da possibilidade de contratar Suárez em custos, não é qualquer time que pode bancar o salário do uruguaio, que pede cerca de 15 milhões de euros por ano (R$ 96 milhões). Veja a seguir os principais candidatos a contratar o atacante.

Juventus

O clube italiano surge como o favorito a contratar Suárez, mas há outro atacante na disputa pela vaga para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. Afinal, a Velha Senhora também negocia com o bósnio Edin Dzeko, da Roma. Com a saída do centroavante Gonzalo Higuaín, o time do técnico Andrea Pirlo busca uma reposição.

Assim, Suárez mantém contato com dirigentes da Juventus e já teria até discutido salários. Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o uruguaio já conversou com o vice-presidente da Juve, o ex-jogador Pavel Nedved, as negociações estariam avançadas. A ideia é contratá-lo de graça, mas o clube italiano não descarta envolver jogadores em uma eventual troca com o Barça.

PSG

Segundo a imprensa francesa, o PSG também está de olho na contratação de Suárez e já entrou em contato com representantes do jogador. Com espaço na folha salarial após as saídas de Thiago Silva e Cavani, o clube francês conta com Neymar para convencer o amigo a assinar com o clube. Além disso, a chegada do uruguaio sem custos também seria um trunfo para tentar atrair Lionel Messi e reeditar o trio MSN que fez sucesso no Barcelona.

Ajax

Foi no clube holandês que Suárez ganhou destaque, com 111 gols em 159 jogos entre 2007 e 2011. Assim, o diretor de futebol do Ajax, Marc Overmars, prepara uma proposta para tentar repatriar o atacante. As duas partes já teriam entrado em contato, e o Ajax conta com o dinheiro da venda de Donny van de Beek para o Manchester United a fim de bancar a volta do uruguaio.

Atlético de Madri

Outro time que monitora a situação de Suárez no Barcelona é o rival Atlético de Madri. O jornal espanhol As afirmou que o atacante uruguaio desperta o interesse do técnico Diego Simeone, que também conta com Diego Costa e João Félix para a posição. No entanto, o Atleti deve esperar a rescisão do contrato com o Barça antes de abrir as negociações.

Leicester

O clube inglês é comandado por Brendan Rodgers, que já treinou Suárez quando o atacante jogava no Liverpool, entre 2012 e 2014. Segundo o jornal espanhol Marca, Rodgers teria interesse em voltar a trabalhar com o uruguaio, e o Leicester estaria disposto a entrar na briga pelo jogador.