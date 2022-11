Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil; veja a data e onde assistir

Faltando apenas duas corridas para acabar a temporada, a próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil, no Autódromo de Interlagos. Com direito a dois livres, classificatório corrida sprint e a prova no domingo, os pilotos vão disputar a classificação na história e lendária corrida de Interlagos.

Max Verstappen já é campeão da temporada 2022 na Fórmula 1, assim como a Red Bull conquistou o Campeonato de Construtores. Os vinte pilotos apenas cumprem tabela no fim de semana enquanto buscam melhores posições.

No ano passado, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu a prova no Brasil e homenageou Ayrton Senna ao completar a bandeirada em Interlagos.

Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio do Brasil, marcado para 13 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mesmo com o título assegurado com Max Verstappen, a prova brasileira promete muita disputa na pista, além de contar com a corrida sprint para animar as arquibancadas.

O fim de semana entre 11, 12 e 13 de novembro de 2022 contará com dois treinos livres, um classificatório, a corrida sprint no sábado e a corrida no domingo, com todos os vinte pilotos da F1. Ainda não há informações do clima de São Paulo.

A BAND é quem transmite na TV aberta a corrida sprint e a corrida no domingo para todo o Brasil. Já o canal BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, transmite os treinos livres na sexta.

Confira a programação da próxima corrida da Fórmula 1 na temporada.

Sexta-feira (11 de novembro):

Treino livre 1 - 12h30 (BandSports)

Treino classificatório - 16h (BandSports)

Sábado (12 de novembro):

Treino livre 2 - 12h30 (BandSports)

Corrida Sprint - 16h30 (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (13 de novembro):

GP do Brasil - 15h (BAND, BandPlay, Site da BAND e BandNewsFM)

Autódromo de Interlagos em São Paulo na F1

Os olhos se voltam para o Brasil, em São Paulo, no próximo fim de semana com o Grande Prêmio do Brasil, um dos mais famoso e reconhecidos na Fórmula 1. No domingo em 13 de novembro serão 71 voltas no Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos, de 4.309 quilômetros,

A pista foi construída em 1938, chamado de Autódromo José Carlos Pace. As inspirações para o espaço foram Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos EUA e Montlhery na França. Porém, o resultado deu à pista o ar único e um design incrível que só Interlagos tem.

A Fórmula 1 trouxe o prêmio de São Paulo para o seu calendário em 1973, após o grande sucesso de Emerson Fittipaldi entre as pistas da competição de automobilismo. Fittipaldi fez bonito naquele ano e venceu a primeira prova disputada em Interlagos, além de vencer também em 1974.

Com 15 curvas, a pista de Interlagos tem curvas inclinadas, com os pilotos começando em um meio oval. A curva S de Senna é o grande destaque aos torcedores, indo para a curva 4 onde os profissionais passam por uma seção serpenteante no campo.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Faltam apenas duas provas para terminar a temporada da Fórmula 1. Max Verstappen é o campeão, assim como a Red Bull é a vencedora do Campeonato de Construtores.

Com o cenário já definido, resta apenas aos pilotos lutarem por uma melhor colocação na classificação.

Confira o calendário da Fórmula 1 e quais corridas faltam.

GP DE BAHREIN:

Charles Leclerc (Ferrari)

GP DA ARÁBIA SAUDITA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DA AUSTRÁLIA:

Charles Leclerc (Ferrari)

GP DE EMILIA ROMAGNA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DE MIAMI:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DA ESPANHA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DE MONACO:

Sergio Perez (Red Bull)

GP DE AZERBAIJÃO:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DO CANADÁ:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DA INGLATERRA:

Carlos Sainz (Ferrari)

GP DA ÁUSTRIA:

Charles Leclerc (Ferrari)

GP DA FRANÇA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DA HUNGRIA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DA BÉLGICA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DA HOLANDA:

Max Verstappen (Red Bull

GP DA ITÁLIA:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DE SINGAPURA:

Sérgio Perez (Red Bull)

GP DO JAPÃO:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DOS ESTADOS UNIDOS:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DO MÉXICO:

Max Verstappen (Red Bull)

GP DO BRASIL:

11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP DE ABU DHABI:

18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

