Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser nos Estados Unidos; veja programação

Os pilotos voltam a acelerar os motores neste fim de semana. Pela reta final da temporada, a próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Esta é a décima nona prova da temporada.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida com 56 voltas pelo circuito de 5,513 quilômetros no próximo domingo. Max Verstappen já é campeão, mas a disputa pelo Campeonato de Construtores continua.

No ano passado, Verstappen (Red Bull) ganhou a prova, com o pódio formado por Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Perez (Red Bull).

A próxima corrida da Fórmula 1 está marcada para o dia 23 de outubro, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Com o clima quente do estado, a prova promete grandes disputas e muita diversão para os torcedores entre as arquibancadas.

Três treinos livres, o classificatório no sábado e a corrida do GP dos Estados Unidos no domingo formam o fim de semana em terras norte-americanas. Todos os vinte pilotos entrarão na pista em busca da vitória, mesmo com o título já garantido para Max Verstappen, da Red Bull.

A TV BAND é quem transmite de maneira oficial a Fórmula 1 por todo o Brasil. Já o canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura, é quem faz a cobertura dos treinos livres na sexta-feira.

Confira a seguir a programação da próxima corrida da Fórmula 1.

Sexta-feira (21/10): – próxima corrida da Fórmula 1

Treino livre 1 – 16h (BandSports)

Treino livre 2 – 19h (BandSports)

Sábado (22/10): – próxima corrida da Fórmula 1

Treino livre 3 – 16h (BandSports)

Treino classificatório – 19h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (23/10): – próxima corrida da Fórmula 1

GP dos Estados Unidos – 16h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Onde vai ser o GP dos Estados Unidos 2022?

O Grande Prêmio dos Estados Unidos vai ser no Circuito das Américas, localizado em Austin, no estado do Texas, no país da América do Norte. Com 5,513 quilômetros, a décima nona etapa da temporada na Fórmula 1 contará com 56 voltas no domingo.

O espaço foi construído em 2012, por Hermann Tilke em colaboração com HKS. No mesmo ano, a inauguração trouxe a disputa com Mario Andretti, campeão da F1 em 1978. O circuito americano também entrou para o calendário, substituindo Indianápolis.

O primeiro vencedor do GP dos Estados Unidos em Austin foi Lewis Hamilton, enquanto piloto da McLaren, antes de se mudar para a Mercedes. O recorde de registro de voltas pertence a Charles Leclerc, da Ferrari, com 1.36.169.

Quais pneus os pilotos vão usar em Austin?

As equipes e pilotos terão disponíveis neste fim de semana os vários compostos de pneus da Pirelli, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos.

Fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, os três compostos serão o C2 duro marcado em branco, o C3 médio marcado em amarelo e o C4 macio marcado em vermelho para o Circuito das Américas. Além disso, os três compostos também devem ser usados no México.

A Fórmula 1 confirmou que se o clima em Austin estiver agradável o segundo treino livre nesta sexta-feira será estendido de 60 para 90 minutos para testar os protótipos de pneus slick de 2023. com paredes laterais não marcadas.

Pneus:

C2 (duros)

C3 (médios)

C4 (macios)

DRS – 2 zonas:

Detecção antes da curva 11

Detecção antes da curva 19

