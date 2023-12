Quantos anos tem a Rayssa Leal, campeã no skate street?

Skatista brasileira venceu a final da Liga Mundial de skate street, a SLS Super Crown, no Ginásio do Ibirapuera em dezembro de 2023

Rayssa Leal tem apenas 15 anos, mas já é um fenômeno no skate street. Com participação e títulos em Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Mundial, torneios nacionais e internacionais em seu currículo, a maranhense ainda tem muito o que conquistar no esporte. Relembre as principais conquistas de Rayssa e entenda porque ela é tão querida mundo afora.

Quantos títulos Rayssa Leal tem no skate street?

A pequena Rayssa Leal, ou Fadinha, foi vice-campeã mundial pela primeira vez em 2019, com apenas 11 anos, mas foi aos 7 anos que o seu vídeo executando uma manobra, vestindo uma fantasia de fada azul, viralizou nas redes sociais.

Nascida em Imperatriz, no Maranhão, Rayssa começou a praticar o skate como um hobby, mas logo viu o esporte se tornar a sua profissão. Com 11 anos, a maranhense venceu a sua primeira final da Liga Mundial de Skate, em Los Angeles. Mais tarde, em 2019, conquistou a prata no Campeonato Mundial.

Em 2020, com 12 anos, Rayssa Leal conquistou o bronze no Mundial e, em 2021, com 13, integrou a delegação brasileira de skate nas Olimpíadas de Tóquio, onde conquistou a medalha de prata, a primeira do país no esporte. Aos 14 anos, Rayssa ganhou pela primeira vez o X Games em 2022, repetindo o feito no ano seguinte.

Outra conquista importante na história da Fadinha foi a coroação na SLS Super Crown, a principal Liga Mundial de Skate. Ela venceu em 2022 e repetiu a conquista em 2023, aos 15 anos, além dos três títulos no STU, competidos no Brasil.

Acompanhe a lista de títulos de Rayssa Leal no skate street.

Jogos Olímpicos de Tóquio 2021/22:

medalha de prata

Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023:

medalha de ouro

X Games:

medalha de ouro em 2022 e 2023

SLS Super Crown:

Campeã em 2022 e 2023

Campeonatos Mundial de Skate:

Medalha de ouro em 2022 e 2023

Medalha de prata em 2019 e 2021

Medalha de bronze em 2020

Skate Total Urbe (STU):

Campeã em 2021, 2022 e 2023

STU Nacional:

Medalha de prata em 2023

Relembre: como foi a apresentação de Rayssa na final do skate nas Olimpíadas

Rayssa conquista SLS Super Crown com nota inédita

Em 03 de dezembro de 2023, a maranhense Rayssa Leal conquistou o bicampeonato do SLS Super Brown, a principal Liga Mundial de Skate, com direito à nota inédita. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Rayssa contou com o apoio da torcida brasileira em cada volta.

Em sua primeira volta no circuito, Rayssa anotou 8,1, enquanto na segunda volta a sua nota foi 9. Nas manobras, a Fadinha conquistou a nota 8 na primeira, 6,4 na segunda e na terceira caiu. Abriu vantagem perante as adversárias, seguiu na liderança e assim levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo.

A principal adversária de Rayssa foi Momiji Nishiya, de apenas 16 anos. A jovem conquistou a medalha de ouro no skate street em 2021, em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. A cada vez que as adversárias da brasileira pisavam no circuito, eram vaiadas, mas também vibravam com notas altas.

Rayssa ficou com o lugar mais alto do pódio com 31,9, enquanto a japonesa Momiji Nishiya, com 30,6 fechou em segundo lugar e a americana Paige Heyn, em terceiro, com 28,8.

Assista ao momento em que Rayssa é coroada a campeã do SLS.

🚨BRASIL: Rayssa Leal ganha nota 9.0 e se torna a primeira mulher da história do skate a alcançar esta marca. pic.twitter.com/P5VKSZd3vU — CHOQUEI (@choquei) December 3, 2023

Tony Hawk se rende à Fadinha do Skate

Quando publicou o seu primeiro vídeo em 2015 fazendo manobras no skate, vestindo a fantasia azul de fada com apenas 7 anos, Rayssa não imaginou que ganharia seguidores e admiradores. O sucesso foi tanto que, Tony Hawk, lenda do skate, divulgou o seu vídeo em seu perfil nas redes sociais, dando a sua 'benção' para a jovem.

Seis anos depois, Tony e Rayssa se encontraram em Tóquio, nas Olimpíadas, com a brasileira competindo e o norte-americano produzindo conteúdos sobre a competição. Em entrevista para o Jornal O Globo em fevereiro de 2022, Tony afirmou que Rayssa foi responsável por dar maior visibilidade à modalidade, além do carinho dos brasileiros.

Rayssa também é amiga de Leticia Bufoni, brasileira e veterana no esporte, desde o começo de sua carreira. Em post no Instagram, Leticia chama Rayssa de 'BFF', ou melhor amiga, além de estar sempre junto da Fadinha em eventos e competições.

Outras amizades são Sky Brown, skatista inglesa de 15 anos, Pamela Rosa, skatista brasileira, e Chloe Covell, skatista americana de 12 anos. A Fadinha também é tietada por onde passa. Ela tem cliques com o rapper Travis Scott, os jogadores Lionel Messi e Neymar, a atriz Zendaya, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e o cantor L7nnon.