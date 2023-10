Que horas começa a luta do Whindersson Nunes hoje, sábado - 14/10

O humorista Whindersson Nunes entra no ringue neste sábado, 14 de outubro, para enfrentar o youtuber MyMateNate no programa MF & DAZN X Séries: The Prime Card. O evento de boxe é sediado em Manchester, na Inglaterra, e começa às 15h (de Brasília).

Horário da luta do Whindersson Nunes hoje no boxe

O evento tem início às 15h (de Brasília), mas a luta do Whindersson Nunes contra MyMateNate está programada para começar às 15h37, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da DAZN. Nenhuma emissora de televisão transmite o card preliminar ou principal neste sábado.

O DAZN, plataforma responsável pelo evento de boxe, informou que as lutas podem atrasar para começar devido à duração dos rounds em cada disputa. No Reino Unido, o card principal começa às 19h, horário local.

O canal Combate comprou os direitos de transmissão do High Stakes, torneio que Whindersson Nunes disputou em abril deste ano. O MF & DAZN X Séries é exclusivo do pay-per-view DAZN, portanto tem que ser assinante para ver a luta.

O humorista brasileiro vai enfrenar o americano Nathan Bartling, de 30 anos, o maior influenciador digital da Tailândia. Conhecido como MyMateNate, o youtuber nasceu em Utah, nos Estados Unidose e tem 13 milhões de inscritos em seu canal no Youtube.

Em abril deste ano, Nathan participou ao lado de Whindersson Nunes do torneio High Stakes, e perdeu para o britânico King Kenny.

Qual é o histórico de Whindersson no boxe?

Whindersson Nunes chocou a internet - em especial os seus seguidores - quando decidiu largar a carreira de humorista e influenciador digital para se dedicar ao pugilismo. Tudo começou em 2019, quando aceitou protagonizar uma luta amadora contra Mário no evento "New Champion".

Na ocasião, a disputa contou com golpes conhecidos no boxe, além da presença de juízes. Whindersson Nunes ganhou a luta e tomou paixão pelo esporte. Três anos depois, aceitou o desafio de Popó, ídolo do boxe no país, para aquele que seria o seu primeiro desafio profissional.

No evento Fight Music Show, em Santa Catarina, os dois empataram, mas Whindersson mostrou todo o potencial dentro do ringue, tirando elogios de Acelino. Em abril de 2023, retornou para o esporte para disputar um novo torneio profissional, desta vez internacional.

Venceu o rapper polonês Filipek nas quartas de final, mas perdeu para King Kenny na semifinal. Hoje, Whindersson fará a sua quarta luta, a terceira profissional.

Quais são as lutas do evento?

Além da luta entre Whindersson Nunes e MyMateNate, o card principal e preliminar trazem outras 10 lutas para o fim de semana em Manchester, na Inglaterra. O destaque fica para o encontro de KSI, organizador da festa, e Tommy Fury, ex-participate do reality show Love Island e irmão do campeão peso-pesado de boxe Tyson Fury.

Confira a programação completa do MF & DAZN X Séries: The Prime Card, publicada pelo DAZN.

CARD PRELIMINAR

Ryan Taylor x Swarmz - peso médio

Astrid Wett x Alexia - peso mosca feminino

Chase De Moor x Tempo Arts - título dos pesos pesados do Misfits

SX x DTG - peso pesado

CARD PRINCIPAL

KSI vs. Tommy Fury - título peso pesado

Logan Paul vs. Dillon Danis - peso pesado

Salt Papi vs. Slim - título dos médios

Deen the Great vs. Walid Sharks - título dos pesos leves

King Kenny vs. Anthony Taylor - título meio-pesado

Whindersson Nunes Batista vs. My Mate Nate - título meio-pesado

Nichlmao & Alex Wassabi vs. Luis Pineda & B Dave - título de tag team

