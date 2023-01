Que horas é o UFC hoje com a luta de Glover Teixeira no Brasil - 21/01

Que horas é o UFC hoje com a luta de Glover Teixeira no Brasil – 21/01

É briga por cinturão no UFC hoje! Quem leva a melhor, o brasileiro Glover Teixeira ou o norte-americano Jamahal Hill? Pela categoria meio-pesado, os atletas entram no octógono neste sábado, 21 de janeiro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, para disputar o título. Saiba que horas vai começar o UFC e todos os detalhes.

Depois de três anos o UFC está de volta ao Brasil. Para deixar o evento ainda mais emocionante, tem briga por cinturões com brasileiros no comando. Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo são as atrações do UFC 283 neste sábado, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Horário do UFC hoje no Rio

O UFC hoje vai começar às 19h30 (Horário de Brasília), com as preliminaresna Jeunesse Arena, diretamente do Rio de Janeiro, no Brasil.

Mais tarde, às 22h, horário de Brasília, começa o Card Preliminar. Seis brasileiros estarão no octógono em busca da vitória no segundo evento da temporada de 2023.

A partir da meia noite, madrugada de sábado para domingo, o Card Principal com as disputas pelo cinturão vão começar

Lutas preliminares - 19h30 (Horário de Brasília)

Card Preliminar - 22h (Horário de Brasília)

Card Principal - 00h, meia noite (Horário de Brasília)

Onde assistir o UFC 283 hoje?

Com Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo, o UFC 283 tem transmissão na BAND e UFC Fight Pass ao vivo neste sábado para todo o Brasil.

Porém, fique atento para a programação: As preliminares serão transmitidas somente no UFC Fight Pass, disponível somente para assinantes no portal (ufcfightpass.com.br) e também aplicativos entre os diferentes dispositivos como tablet, celular, computador, videogames e smartv.

Mais tarde, o Card Preliminar será transmitido na BAND, na TV aberta, para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Para fechar a noite, o UFC Fight Pass é o único que transmite o Card Principal. Com narrações em português, o evento contará com a transmissão de André Azevedo e comentários de Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Carlão Barreto.

É HOJE! #UFC283 ⏰ Preliminares Fight Pass: 19h30 só no @UFCFightPassBR

⏰ Card Preliminar: 22h na @BandTV e no @UFCFightPassBR

⏰ Card Principal: 0h exclusivo no @UFCFightPassBR Assine já e não perca nenhuma luta ➡️ https://t.co/hPr18WEsOa [ Apresentado por @Grupo_SouzaLima ] pic.twitter.com/meIrZBgqjG — UFC Brasil (@UFCBrasil) January 21, 2023

Card Completo do UFC

Confira a programação completa do UFC 283 hoje direto do Rio de Janeiro, no Brasil.

PRELIMINARES - 19h30

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Shamil Abdurakhimov x Jailton Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Cody Stamann

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Terrance McKinney

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Warlley Alves x Nicolas Dalby

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josiane Nunes x Zarah Fairn

Peso-galo (até 61,2 Kg): Saimon Oliveira x Daniel Marcos

CARD PRELIMINAR - 22h

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Mauricio Shogun x Ihor Potieria

Peso-médio (até 83,9 kg): Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira

Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés Melquizael Costa

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Mounir Lazzez

CARD PRINCIPAL - 00h (meia noite de sábado para domingo)

Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Glover Teixeira x Jamahal Hill

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Durinho x Neil Magny

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lauren Murphy x Jéssica Andrade

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Paul Craig x Johnny Walker

