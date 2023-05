Que horas é o UFC hoje e onde assistir Sterling x Cejudo ao vivo- 06/05

Tem briga por cinturão no UFC hoje! Diretamente de Nova Jersey, nos Estados Unidos, a luta principal da noite será entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo no peso-galo neste sábado, 06 de maio. Com transmissão ao vivo, o UFC 288 começa às 19h30 (Horário de Brasília) e vai até a madrugada com doze lutas na programação.

Sete brasileiros vão marcar presença no UFC hoje: Gilbert Burns protagoniza a luta co-principal da noite, além de Kron Gracie, Jéssica "Bate-Estaca" Andrade, Diego Lopes, Marina Rodriguez, Virna Jandiroba e Cláudio Ribeiro.

Confira o guia completo do UFC abaixo para não perder nenhuma luta.

Horário do UFC hoje em Nova Jersey

O Card Preliminar começa às 19h30, horário de Brasília, com sete lutas em Newark, em Nova Jersey. Três brasileiros vão disputar a etapa neste sábado.

Mais tarde, o Card Principal vai ser às 23h, horário de Brasília, com quatro participações de brasileiros em categorias diferentes.

CARD PRELIMINAR: 19h30 (Horário de Brasília)

Onde vai passar UFC 288 hoje

O torcedor pode assistir o Card Preliminar e o Principal do UFC hoje no UFC Fight Pass, streaming. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o evento neste sábado.

A plataforma de streaming está disponível no site (welcome.ufcfightpass.com) ou no aplicativo para dispositivos móveis com acesso à internet por R$ 24,90 por mês ou R$ R$298.80. Neste sábado, a BAND não vai transmitir as lutas do UFC.

As primeiras lutas do Preliminar serão exibidas no canal UFC Brasil no Youtube e no Facebook de graça e ao vivo para qualquer lugar do Brasil.

Quais são as lutas do UFC hoje?

Doze lutas estão na programação do UFC 288 em Nova Jersey hoje, nos Estados Unidos. São cinco disputas no Card Principal, incluindo briga por cinturão, enquanto sete acontecem no Card Preliminar.

O octógono mais badalada do planeta promete grandes emoções ao torcedor que é apaixonado por artes marciais.

CARD PRELIMINAR - a partir das 19h30

Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober x Matt Frevola

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Kennedy Nzechukwu x Devin Clark

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Khaos Williams x Rolando Bedoya

Peso-palha (até 52,1 Kg): Marina Rodriguez x Virna Jandiroba

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Braxton Smith x Parker Porter

Peso-médio (até 83,9 Kg): Phil Hawes x Ikram Aliskerov

Peso-médio (até 83,9 Kg): Joseph Holmes x Cláudio Ribeiro

CARD PRINCIPAL - a partir das 23h

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Gilbert "Durinho" Burns

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jéssica Andrade x Xiaonan Yan

Peso-pena (até 65,7 Kg): Movsar Evloev x Diego Lopes

Peso-pena (até 65,7 Kg): Kron Gracie x Charles Jourdain

