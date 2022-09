Últimas pesquisas para presidente 1º turno: quando sai Datafolha e Ipec

O primeiro turno eleitoral será dia neste domingo, dia 2 de outubro. Então, as últimas pesquisas para presidente sairão até sábado, dia 1°. Lula (PT) e Bolsonaro (PL) são os nomes mais bem colocados em todas as pesquisas presidências de 2022. Confira quais levantamentos serão divulgados e suas datas.

Últimas pesquisas para presidente

Confira as datas das Últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno das eleições de domingo, 2 de outubro.

PESQUISA ELEITORAL DA EXAME/IDEIA: 29/09, quinta-feira

A próxima pesquisa da Exame em parceria com o instituto Ideia será divulgada no dia 29 de setembro. O levantamento ouviu 1500 pessoas por telefone entre os dias 23 e 28 deste mês, em todo o Brasil.

O estudo está registrado no TSE sob protocolo de número BR-09782/2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

DATAFOLHA PESQUISA ELEITORAL: 29/09, quinta-feira

A próxima pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela Globo, será divulgada no dia 29 de setembro. O instituto vai ouvir 6800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro, em todo o Brasil.

O estudo foi protocolado sob o número BR-09479/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos.

PESQUISA ELEITORAL ATLAS: 30/09, sexta-feira

A próxima pesquisa Atlas, realizada pela empresa Nervera, será divulgada no dia 01/10. O levantamento ouviu 4500 eleitores entre os dias 24 e 28 de setembro.

O estudo está protocolado sob o número BR-01318/2022 no TSE. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

QUAEST PESQUISA ELEITORAL: 01/10, sábado

A próxima pesquisa Quaest será divulgada no dia 01/10. A previsão é de que o levantamento ouça 3600 pessoas entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro, em todo o Brasil.

O estudo está protocolado no TSE sob o número BR-02444/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

PESQUISA ELEITORAL MDA: 01/10, sábado

A próxima pesquisa MDA será divulgada no dia 1° de outubro. O levantamento vai ouvir 2002 entre os dias 28 e 30 de setembro. O estudo foi protocolado no TSE sob o número BR-02944/2022.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

IPEC: 01/10, sábado

A próxima pesquisa do Ipec, contratada pela Globo, será divulgada dia 01/10. A previsão é de que o instituto ouça 3006 eleitores, em todo o Brasil, entre os dias 25 de setembro e 1° de outubro.

O levantamento está protocolado no TSE sob número BR-00999/2022 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

PESQUISA ELEITORAL DATAFOLHA: 01/10, sábado

A última pesquisa do Datafolha será divulgada no sábado, dia 1° de outubro. A previsão é de que o levantamento ouça 12800 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 30/09 e 01/10.

O estudo está protocolado no TSE sob o número BR-00245/2022. Esta é, até o momento, a maior pesquisa do Datafolha em 2022 para as eleições. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula lidera nas pesquisas para presidente

De acordo com os últimos levantamentos divulgados nesta semana, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera as pesquisas presidenciais.

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) é o segundo colocado em todas elas. Ainda segundo os estudos divulgados, os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem na sequência, com menos de 10 pontos percentuais cada.

Ainda não se sabe se a definição da eleição para presidente será resolvida já no primeiro turno, com a vitória de Lula segundo indicam as pesquisas, ou se haverá a necessidade de um segundo turno, dia 30 de outubro.

