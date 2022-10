Jogo do Vasco x Ituano é hoje? Veja o calendário final da Série B

O Vasco pode conquistar o acesso até a elite na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco carioca visita o Ituano em Itu, no interior paulista. A partida é válida pela 38ª rodada onde, se vencer, o time retorna para a Série A. Mas tem jogo do Vasco hoje? Saiba quando o Gigante da Colina entra em campo.

Quando será o jogo do Vasco?

O Vasco não entra em campo neste domingo, em 30 de outubro. Por conta do segundo turno das eleições para Presidente e Governador entre os estados do Brasil, a CBF paralisou todas as competições do futebol brasileiro, inclusive a Série B do Campeonato Brasileiro.

A última rodada, número 38, está marcada para começar na quinta-feira. O Vasco só joga no domingo, 06 de novembro, contra o Ituano fora de casa.

O jogo vai definir se o Gigante da Colina volta ou não para a elite do Brasileirão. Com 59 pontos na quarta posição, o time comandado pelo técnico Jorginho precisa vencer ou empatar. Se perder para o Ituano aí perde a vaga para o próprio adversário paulista. Em caso de empate, se garante porque fica com um ponto de vantagem com relação ao Sport e dois com o Ituano.

Confira todos os detalhes do próximo jogo do Vasco.

Ituano x Vasco

Domingo, 06 de novembro de 2022 às 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

O Vasco subiu para Série A?

O Vasco ainda não subiu para a Série A do Brasileirão. O elenco vai brigar na última rodada da competição com o Ituano em confronto direto.

É tudo ou nada para o Vasco. O time carioca precisa da vitória no próximo domingo, fora de casa. Se empatar ainda se garante com a classificação. Se perder, aí perde a vaga para o próprio rival paulista.

O Vasco permanece na quarta posição com 59 pontos. O Ituano vem no quinto lugar com 57, ou seja, quem vencer se classifica para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em caso de empate, o elenco carioca ainda avança porque, com 60 pontos, não importa se o Sport ganhe, o elenco pernambucano terá um ponto a menos do que o Vasco.

Jogos da última rodada da Série B do Brasileirão

Foi uma longa temporada, mas a Série B do Campeonato B chegou ao fim. A última rodada, a 38ª rodada, será disputada a partir da próxima quinta-feira, 03 de novembro, com dez partidas em campo.

Todas as vinte equipes entram em campo. O destaque fica para o jogo do Vasco, além dos confrontos entre Cruzeiro e CSA, que levanta a taça de campeão, e o duelo entre Operário PR e Novorizontino.

Confira todos os jogos da última rodada da Série B e todos os horários de cada um.

Quinta-feira (03/11):

20h - Grêmio x Brusque

Sexta-feira (04/11):

21h30 - Náutico x Ponte Preta

Domnigo (06/11):

18h30 - CRB x Bahia

18h30 - Operário PR x Novorizontino

18h30 - Cruzeiro x CSA

18h30 - Criciúma x Tombense

18h30 - Ituano x Vasco

18h30 - Vila Nova x Sport

18h30 - Sampaio Corrêa x Londrina

18h30 - Guarani x Chapecoense

