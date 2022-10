VÍDEO: Jake Paul ganha luta de boxe contra brasileiro Anderson Silva

O youtuber Jake Paul venceu o lendário Anderson Silva neste sábado, 29 de outubro, na luta de boxe em grande evento celebrado na Arena Gila River, em Phoenix. O norte-americano levou a melhor no ringue em decisão unânime e garantiu a sexta vitória como profissional.

Anderson tem 47 anos, e Jake tem 25. Assista ao momento que deu a vitória à Paul na luta contra Spider.

Quem ganhou a luta de boxe hoje foi Jake Paul contra Anderson Silva

Jake Paul foi quem ganhou a luta de boxe neste sábado contra Anderson Silva pelo evento direto de Arizona, nos Estados Unidos na Arena Gila River. O norte-americano conquistou a sexta vitória seguida no boxe logo ao começar a sua trajetória no esporte.

As arquibancadas da Arena Gila River estavam lotadas na noite deste sábado, nos Estados Unidos. O público clamava pelo confronto entre Paul e Anderson Silva. Antes da luta principal, outras quatro aconteceram no sábado.

De um lado, Anderson Silva, o ídolo de uma nação brasileira e campeão do UFC, aposentado da liga norte-americana no MMA. Do outro Jake Paul, youtuber de 25 anos e iniciante na carreira do esporte.

Anderson entrou com a tradicional música "Ain't no Sunshine", enquanto Jake Paul fez uma entrada dramática usando um colete escrito "Problem Child", ou "Garoto Problema" ao lado do irmão Logan.

Sem mais delongas, o primeiro round começou. Jake deu dois jabs de esquerda e golpes em Anderson, mas passou no vazio. Já Anderson, devagar, ficou no recuo só observando o oponente. Aos quarenta segundos Anderson acertou golpe direito de esquerda no rosto do norte-americano, enquanto Jake ainda provocava o brasileiro. Jake seguiu em jabs de esquerda e encurtando a distância, mas Anderson não deu espaço ao youtuber. Fim do primeiro round sem grandes ações.

No segundo round, Spider voltou completamente diferente, com a mais postura agressiva. Cruzou de direita e esquerda, golpes de curta distância e encurralou o adversário próximo da corda. Próximo do fim do round, Anderson manteve a postura para intimidar o norte-americano, até 'bailando' na luta, enquanto Jake seguiu com clinches por várias vezes.

Pelo terceiro round, Jake ainda tentou o clinche, mas Anderson não cedeu e continuou com a postura agressiva. Spider o encurralou na corda, enquanto Jake continuou com golpes de direita e esquerda, mas como Anderson se afastou foram no vazio. Até aqui, tudo equilibrado.

Jake Paul seguiu com cruzados enquanto Anderson se esquivou no quarto round. Os dois atletas foram mais agressivos a partir daqui aos gritos da torcida. Nos segundos para acabar, Anderson foi mais incisivo e aplicou golpes enquanto Jake estava na corda. Ele até se recuperou e conseguiu tomar o controle da luta nos segundos finais.

Hora do quinto round. Jake mostrou sinais de cansaço, enquanto Spider encurralou novamente o oponente. Jake ficou desesperado buscando o clinche e quase sem reações, na defensiva. Porém, a resistência falou mais alto e ele conseguiu se defender muito bem. No finalzinho Anderson tentou blitz, mas o norte-americano fez bonito ao dar a volta por cima com ataques ao brasileiro.

No sexto round, os dois atletas baixaram a guarda no começo. Anderson recuou, enquanto Jake aproveitou para aplicar golpes no brasileiro. Vaias do público. Spider deixou todo o seu ritmo para o finalzinho ao aplicar cruzado e uppercut, mas não teve tempo para mais nada.

Sétimo round. Tudo equilibrado até aqui. Anderson aplicou golpes precisos, mas Jake Paul mostrou-se mais resistente e sem desistir de atacar em qualquer oportunidade. Jake veio com tudo nos minutos iniciais para o sétimo round, penúltimo da luta, mas foi Anderson quem seguiu ditando o ritmo da luta.

Anderson tentou cruzado de direita e encurralá-lo no corner para tentar devolver os golpes. Jake se defendeu bem e abaixou a cabeça para impedir os golpes. No fim do round, ainda conseguiu marcar pontos.

Oitavo round. Anderson foi para o tudo ou nada, mas Jake foi rápido ao aplicar cruzado de direita e, em knockdown, derrubou o brasileiro no ringue. O brasileiro se levantou. Paul foi melhor no finalzinho do round, com Anderson tentando encurralar o norte-americano nas cordas, mas ele se defendeu muito bem.

Sem tempo para mais nada, fim do oitavo round. Os dois se cumprimentaram no ringue. Na decisão, os jurados deram a vitória para Jake Paul por decisão unânime com resultados de 77-74, 78-73 e 78-73.

Assista ao momento decisivo em que Jake Paul derruba Anderson Silva no oitavo round.

Jake Paul knocks down Anderson Silva pic.twitter.com/GhQ2V7BFpE — Dexerto (@Dexerto) October 30, 2022



Outras lutas neste sábado, 29 de outubro:

Quatro lutas de boxe foram disputadas neste sábado pelo grande evento Jake versus Spider, com apenas Anderson representando o Brasil no ringue.

Confira os resultados do Card no evento.

CARD PRINCIPAL:

Anderson Silva x Jake Paul - Vitória de Jake por decisão unânime

Ashton Sylve x Braulio Rodriguez - Vitória de Ashton Sylve por nocaute no primeiro round

Alejandro Santiago x Antonio Nieves - Vitória de Alejandro por nocaute técnico no sétimo round

Uriah Hall x Le'Veon Bell - Vitória de Uriah Hall por decisão unânime

Chris Avila x Mikhail Varshavski - Vitória de Avila por decisão unânime

+Grid de largada da Fórmula 1: que tem a pole no GP do México 2022?

Saiba quem é Jake Paul

Polêmicas envolvem o nome dos irmãos Jake e Logan Paul. Os dois começaram a publicar vídeos no Vine, antigo aplicativo de vídeos semelhante ao Tik Tok.

Com o fim da plataforma, Jake e Logan migraram para o Youtube, onde gravam pegadinhas com amigos, vlogs do dia a dia e viagens em família. Jake é um fenômeno com mais de 20 milhões de inscritos, além dos 21 milhões de seguidores nas redes sociais como o Instagram.

Jake nasceu em Cleveland, nos Estados Unidos. Antes de estrearem vídeos engraçados, os dois irmãos Jake e Logan já gravaram músicas como "It's everyday bro" e "Fresh Outta London".

Segundo o portal GE, Jake teve a primeira experiência no boxe em 2018, no amador contra Deji. O youtuber nocauteou o adversário e conquistou a vitória. Em 2021 ele começou no profissional do MMA, vencendo craques como Ben Askren e Tyron Woodley, o segundo em duas lutas.

Até aqui Jake tem cinco vitórias em cinco lutas.

+ Confira os melhores memes do Flamengo campeão da Libertadores 2022