Resultado Fórmula 1 hoje: Verstappen ganha GP do Canadá F1

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo em 18 de junho, no Grande Prêmio da Canadá, a oitava da temporada 2023. Juntando-se ao piloto holandês no pódio estavam Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Resultado Fórmula 1 hoje - GP do Canadá

Verstappen ampliou sua liderança no campeonato mundial para 69 pontos ao conquistar sua sexta vitória na temporada e a 41ª no geral, empatando com Ayrton Senna em quinto lugar na classificação de todos os tempos da F1. Fernando Alonso voltou ao pódio com um segundo lugar, com Lewis Hamilton completando os três primeiros.

Hamilton inicialmente passou à frente de Alonso na largada, mas o espanhol recuperou o segundo lugar após um período de Safety Car causado por George Russell, que bater na parede.

Lando Norris recebeu uma penalidade de cinco segundos por dirigir desnecessariamente devagar sob o safety car. Acredita-se que isso se deva ao fato de o piloto tentar abrir um pouco de espaço para que a equipe McLaren pudesse fazer um pit stop de pilha dupla.

Na volta 55, Russell foi forçado a desistir da corrida após um problema no duto de freio causado por sua queda anterior.

Confira o pódio completo do Grande Prêmio do Canadá

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 70 voltas

2) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), +9.570

3) Lewis Hamilton (Mercedes), +14.168

4) Charles Leclerc (Ferrari), +18.648

5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), +21.540

6) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), +51.028

7) Alexander Albon (Williams/Mercedes), +1’00.813

8) Esteban Ocon (Alpine/Renault), +1’01.692

9) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), +1’04.402

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), +1’04.432

11) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), +1’05.101

12) Pierre Gasly (Alpine/Renault), +1’05.249

13) Lando Norris (McLaren/Mercedes), +1’08.363

14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), +1’13.423

15) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), +1 volta

16) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), +1 volta

17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), +1 volta

18) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), +1 volta

OUT) George Russell (Mercedes)

OUT) Logan Sargeant (Williams/Mercedes)

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio da Áustria, a nona corrida da temporada na Fórmula 1, será realizada no domingo, 2 de julho de 2023, no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

CALENDÁRIO DA F1

GP da Áustria – 2 de julho de 2023 em Spielberg

GP da Inglaterra – 9 de julho de 2023 em Silverstone

GP da Hungria – 23 de julho de 2023 em Budapeste

GP da Bélgica – 30 de julho de 2023 em Spa

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

Tudo sobre Fórmula 1 no DCI