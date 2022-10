Taça das Favelas 2022: SP, RJ e tabela para a grande final

Chegou a hora de saber quem serão os campeões da Taça das Favelas 2022! Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as finais do masculino e feminino são realizadas neste sábado, 8 de outubro, às 14h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta. Saiba como e onde assistir a décima edição da Taça das Favelas 2022 hoje.

Em São Paulo, as disputas acontecem na Arena Barueri, em Barueri, enquanto no Rio os jogos serão no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Onde assistir as finais da Taça das Favelas 2022 hoje

Os jogos das finais na Taça das Favelas 2022 vão passar na Globo, pela TV aberta, a partir das 14h (horário de Brasília), para os estados de SP, RJ, BA, GO, DF, PI e MG.

É isso mesmo torcedor, a TV Globo transmite as finais do futebol feminino e masculino do mais glorioso torneio entre favelas do Brasil. Em espaço reservado na programação, a emissora exibe as finais do estado de SP e RJ.

Na final de SP, o jogo do feminino abre a disputa com narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thais Matos e Richarlyson. Depois, o masculino entra em cena com Cléber Machado, Formiga e Caio Ribeiro.

Já na final de RJ, Daniel Pereira narra a final feminina às 14h, ao lado dos comentaristas Renata Mendonça e Paulo Nunes. No masculino fazem a transmissão Luís Roberto e Roger Flores e Grafite.

Taça das Favelas SP:

GLOBO: SKY: 5, 405 / CLARO: 24, 524, 501, 18 / OI: 5 / VIVO: 205, 15, 515 / TV ALPHAVILLE: 17, 127

Feminino: Narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thais Matos e Richarlyson.

Masculino: Cléber Machado, Formiga e Caio Ribeiro.

Taça das Favelas RJ:

GLOBO: SKY: 5, 405 / CLARO: 24, 524, 501, 18 / OI: 5 / VIVO: 205, 15, 515 / TV ALPHAVILLE: 17, 127

Feminino: Daniel Pereira e comentários de Renata Mendonça e Paulo Nunes.

Masculino: Luís Roberto, com comentários de Roger Flores e Grafite.

+ Última Copa do Mundo de Messi: argentino toma decisão na carreira

Disputas da final na Taça das Favelas 2022

Depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia, a Taça das Favelas está de volta. Organizada pela CUFA, o torneio entre equipes das comunidades dos estados se enfrentam nas finais do masculino e feminino neste sábado.

Em cada final serão dois tempos de 30 minutos, onde em caso de empate a disputa de pênaltis definirá o grande campeão da edição. O sistema é o mesmo tanto para o masculino como no feminino.

As equipes vencedoras de RJ e SP em ambas as modalidades se enfrentarão em 19 de novembro, com transmissão da Globo, sem horário definido.

Confira quem são os times na briga pelo título da Taça das Favelas 2022.

SÃO PAULO:

Feminino: Campanário x Paraisópolis (14h)

Masculino: São Bernardo x Jardim Ibirapuera (14h, após o feminino)

RIO DE JANEIRO:

Feminino: Complexo da Coreia x Sapo de Camará (14h)

Masculino: CRB Dick x Complexo do Muquiço (14h, após o feminino)

+ Quando sai o empréstimo do Auxílio Brasil: data e número e parcelas

Como funciona a Taça das favelas?

Você com certeza já ouviu falar da Taça das Favelas. Este ano, o maior torneio de equipes entre as comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo, tanto no futebol masculino como feminino, está de volta. Em 2022, a décima edição do torneio acontece.

Responsável por dar espaço aos pequenos talentos, a Taça das Favelas é organizada pela CUFA, Central Única das Favelas, e produzida pela InFavela. Em cada estado existe uma célula responsável por organizar o torneio, mas os polos principais são São Paulo e Rio de Janeiro.

No torneio, o modelo eliminatório é utilizado entre as equipes. Em cada chave, o masculino e o feminino, os times vão em disputa até alcançarem a grande final. No início da temporada, a competição no Rio contou com 107 seleções de favelas, sendo 28 feminina e 39 masculina, de acordo com a CUFA. Já em São Paulo a ocupação chegou em 128 equipes, em 32 femininas e 96 masculinas.

+ Horário da corrida F1 amanhã: GP do Japão 2022 será na madrugada