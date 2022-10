Horário da corrida F1 amanhã: GP do Japão 2022 será na madrugada

Além de conquistar a pole position, Max Verstappen, da Red Bull, também pode se tornar bicampeão da Fórmula 1 neste fim de semana. Na madrugada de domingo, 9 de outubro, o Grande Prêmio do Japão será disputado no Circuito de Suzuka, e o horário da corrida F1 amanhã vai ser às 02h, duas da manhã (Horário de Brasília).

O Grande Prêmio do Japão exigirá dos pilotos 53 voltas no circuito. Fecham a parte de cima do grid Verstappen, Leclerc e Sainz.

Horário da corrida F1 amanhã no Japão

O horário da corrida na Fórmula 1 amanhã, no Japão, vai começar às 2 da manhã (horário de Brasília), direto do Circuito de Suzuka, em terras japonesas. A transmissão é da BAND, na TV aberta.

No horário local, o Grande Prêmio do Japão será realizado às duas da tarde. A transmissão no Brasil é pela madrugada devido ao fuso horário entre os dois países, já que Suzuka, no Japão, está 12 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal.

A grande responsável por exibir os bastidores, a corrida completa e o pódio é a Rede Bandeirantes, disponível para todo o país de graça e ao vivo pela TV aberta.

Sérgio Maurício é quem comanda o microfone na narração, assim como Max Wilson e Reginaldo Leme comentam os momentos da corrida. Já Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock japonês neste domingo. A emissora tem contrato válido até 2025 com a Fórmula 1.

Outra opção é assistir no site (www.band.uol.com.br) de graça. Basta acessar o portal, se inscrever com e-mail e senha e pronto. O aplicativo BandPlay também retransmite com imagens a corrida.

BAND – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

SITE DA BAND – www.band.uol.com.br

BANDPLAY – Disponível no iOs e Android

BANDNEWSFM – 96,9 (SP), 90,3 (RJ), 99,3 (RS), 89,5 (MG), 99,1 (BA), 90,7 (GO), 90,5 (BSB), 93,7 (AM)

Grid de largada na F1 para amanhã

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem fez a pole position no treino classificatório do sábado. O piloto vai largar em primeiro lugar no grid de largada do Grande Prêmio do Japão.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, fecham a parte de cima do grid de largada na F1.

1º Max Verstappen (Red Bull) – grid de largada na F1 amanhã

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Lando Norris (McLaren)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Lance Stroll (Aston Martin)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Circuito de Suzuka na Fórmula 1

Após três anos, o lendário Circuito de Suzuka está de volta ao calendário da Fórmula 1. Neste domingo, o Grande Prêmio do Japão oferece aos torcedores 53 voltas entre o circuito de 5.807 quilômetros.

Localizado na cidade de Suzuka, com aproximadamente 197 mil habitantes, o circuito tem como cenário uma roda gigante ao fundo da pista, cartão postal da cidade. Mas nem sempre foi assim para os torcedores ou até mesmo para os japoneses.

O circuito foi construído em 1962 por Soichiro Honda, sob a ideia de utilizar o espaço para corridas amadoras e profissionais. Mais tarde, o holandês John Hugenholtz realizou melhorias na pista, construindo o famoso “crossover” de Suzuka além das 18 curvas em alta velocidade.

O circuito só entrou para o calendário da Fórmula 1 em 1987, quando Nelson Piquet, brasileiro, venceu a prova e consagrou-se na temporada. Hoje, o recorde de volta mais rápida é de Lewis Hamilton, em 2018, sob o tempo de 1m30s983.

Quem venceu o GP do Japão em 2019?

Por problemas da pandemia da Covid-19, o Grande Prêmio do Japão ficou fora do calendário da Fórmula 1 entre os anos de 2020 e 2021. A última prova japonesa na elite do automobilismo aconteceu em 2019, com a vitória de Valtteri Bottas, que na época corria pela Mercedes.

Foram 52 voltas no Circuito de Suzuka sob o tempo de 1:21:46.755 para o finlandês da Mercedes. No fim de semana, foi Sebastian Vettel, na época na Ferrari, quem fez a pole position sob a melhor volta em 1m27s064. Já Bottas ultrapassou os adversários e terminou à frente na classificação final.

Fecharam o pódio Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, também da Mercedes, em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Confira como foi o pódio de Bottas em 2019 no Japão.



Do que Verstappen precisa para ser campeão?

Falta muito pouco para Max Verstappen soltar o grito de campeão. Sim, é isso mesmo torcedor, o holandês da Red Bull pode consagrar-se bicampeão no Campeonato Mundial da Fórmula 1 em antecipação, com apenas quatro corridas para o fim da temporada.

Verstappen irá largar da pole position da corrida neste domingo, Grande Prêmio do Japão. Para levantar o troféu, ele terá que vencer a prova e fazer a volta mais rápida. Se isso não acontecer, aí terá de contar com uma combinação de resultados.

Se não terminar em primeiro lugar, o piloto da Red Bull tem de fazer até oito pontos de vantagem com Charles Leclerc e seis para Sergio Perez. Se terminar em sexto lugar, Verstappen tem chances de ser campeão, mas terá de contar com ambos os profissionais fora da zona de pontuação.

