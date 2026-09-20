Tem F1 hoje? Quando é o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Tem F1 hoje? Quando é o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Até aqui, doze corridas foram realizadas na temporada da Fórmula 1, com Max Verstappen, da Red Bull, em primeiro lugar na classificação dos pilotos. Saiba se tem corrida da Fórmula 1 neste domingo, 20 de setembro, e qual é a programação do fim de semana.

Tem corrida da Fórmula 1 neste domingo?

Hoje não tem corrida da Fórmula 1, isso porque a próxima etapa do campeonato acontece no próximo fim de semana. Depois do Grande Prêmio da Espanha, os pilotos voltam às pistas para a disputa do GP do Azerbaijão. A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, com a programação começando na quinta-feira e a corrida marcada para o sábado, 26 de setembro.

HORÁRIOS DO GP DO AZERBAIJÃO 2026

Quinta-feira, 24 de setembro

08h30 – Treino livre 1

12h – Treino livre 2

Sexta-feira, 25 de setembro

08h30 – Treino livre 3

12h – Treino classificatório

Sábado, 26 de setembro

11h – GP do Azerbaijão

Quem ganhou a última corrida da Fórmula 1?

O piloto Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio da Espanha, disputado no circuito de Madring, em Madri, no dia 13 de setembro. Max Verstappen terminou na segunda colocação, enquanto Lando Norris completou o pódio. Charles Leclerc foi quarto e George Russell terminou em quinto.

A vitória foi a oitava de Antonelli na temporada 2026 e ampliou a vantagem do piloto da Mercedes na liderança do campeonato.

Quantas corridas faltam para acabar a temporada da F1?

A temporada 2026 tem 23 etapas no calendário, e 14 já foram realizadas. Portanto, faltam nove corridas para o encerramento do campeonato.

Depois do GP do Azerbaijão, a Fórmula 1 ainda passará por:

Azerbaijão — 26 de setembro

Bahrein — 3 de outubro

Singapura — 11 de outubro

Estados Unidos — 25 de outubro

México — 1º de novembro

Brasil — 8 de novembro

Las Vegas — 21 de novembro

Catar — 29 de novembro

Abu Dhabi — 6 de dezembro

A temporada termina no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em 6 de dezembro.

A disputa pelo título segue aberta na reta final do campeonato, com Antonelli na liderança e George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen entre os nomes que aparecem nas primeiras posições da classificação.