Esporte

Tem F1 hoje? Quando é o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Corrida será às 11h

Escrito por Anny Malagolini
Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026 IA
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Até aqui, doze corridas foram realizadas na temporada da Fórmula 1, com Max Verstappen, da Red Bull, em primeiro lugar na classificação dos pilotos. Saiba se tem corrida da Fórmula 1 neste domingo, 20 de setembro, e qual é a programação do fim de semana.

Tem corrida da Fórmula 1 neste domingo?

Hoje não tem corrida da Fórmula 1, isso porque a próxima etapa do campeonato acontece no próximo fim de semana. Depois do Grande Prêmio da Espanha, os pilotos voltam às pistas para a disputa do GP do Azerbaijão. A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, com a programação começando na quinta-feira e a corrida marcada para o sábado, 26 de setembro.

HORÁRIOS DO GP DO AZERBAIJÃO 2026

Quinta-feira, 24 de setembro

  • 08h30 – Treino livre 1
  • 12h – Treino livre 2

Sexta-feira, 25 de setembro

  • 08h30 – Treino livre 3
  • 12h – Treino classificatório

Sábado, 26 de setembro

  • 11h – GP do Azerbaijão

Quem ganhou a última corrida da Fórmula 1?

O piloto Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio da Espanha, disputado no circuito de Madring, em Madri, no dia 13 de setembro. Max Verstappen terminou na segunda colocação, enquanto Lando Norris completou o pódio. Charles Leclerc foi quarto e George Russell terminou em quinto.

A vitória foi a oitava de Antonelli na temporada 2026 e ampliou a vantagem do piloto da Mercedes na liderança do campeonato.

Quantas corridas faltam para acabar a temporada da F1?

A temporada 2026 tem 23 etapas no calendário, e 14 já foram realizadas. Portanto, faltam nove corridas para o encerramento do campeonato.

Depois do GP do Azerbaijão, a Fórmula 1 ainda passará por:

Azerbaijão — 26 de setembro
Bahrein — 3 de outubro
Singapura — 11 de outubro
Estados Unidos — 25 de outubro
México — 1º de novembro
Brasil — 8 de novembro
Las Vegas — 21 de novembro
Catar — 29 de novembro
Abu Dhabi — 6 de dezembro

A temporada termina no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em 6 de dezembro.

A disputa pelo título segue aberta na reta final do campeonato, com Antonelli na liderança e George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen entre os nomes que aparecem nas primeiras posições da classificação.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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