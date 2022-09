Tem treino da F1 hoje? Confira o calendário da Fórmula 1 atual – 23/09

A briga pelo título da Fórmula 1 está cada vez mais intensa. Max Verstappen e Charles Leclerc disputam nas pistas ponto por ponto, enquanto o piloto da Red Bull tem a vantagem na classificação. Mas tem treino da F1 hoje? Confira se nesta sexta-feira, 23 de setembro, tem programação da Fórmula 1 para acompanhar na temporada.

Tem treino da F1 hoje?

Não tem treino da Fórmula 1 nesta sexta-feira, 23 de setembro. A competição de automobilismo tem uma pequena pausa neste mês de setembro.

Após as emoções no Grande Prêmio da Itália, no Circuito de Monza, com a vitória de Max Verstappen, os pilotos retornam até a pista somente no próximo fim de semana, entre os dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro com o Grande Prêmio de Singapura.

Verstappen venceu a prova italiana de Monza e, por isso, garantiu ainda mais vantagem na liderança da classificação entre os pilotos. Se vencer a próxima corrida e Leclerc não pontuar, torna-se o campeão da temporada, conquista do bicampeonato para o seu currículo.

+ Calendário da F1 2023: conheça a nova programação da Fórmula 1

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da Singapura, em 2 de outubro, no Circuito Urbano de Marina Bay, em Marina Bay, Singapura. Esta será a décima sétima prova da temporada 2022.

Todos os vinte pilotos vão disputar a corrida no próximo fim de semana. Verstappen e Leclerc são favoritos ao título do Mundial de Fórmula 1, enquanto o holandês da Red Bull tem vantagem na classificação dos pilotos.

O canal da BAND, na TV aberta, exibe todos os momentos do treino classificatório no sábado e a corrida no domingo para todos os estados do Brasil, de graça pelo canal principal e também afiliadas.

Os treinos livres estarão disponíveis somente no BandSports, com transmissão apenas em operadoras de TV por assinatura.

+ Fórmula 1 pontuação geral: como está a classificação

Calendário da Fórmula 1 na temporada 2022

Já foram 16 provas na Fórmula 1, então agora só faltam seis corridas para o fim da temporada na elite do automobilismo, incluindo a prova de Singapura.

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação geral com vantagem diante de Charles Leclerc, da Ferrari. O holandês pode conquistar o título na etapa de Singapura se vencer e o monegasco terminar na parte de trás do grid de largada.

No campeonato de construtores, a Red Bull e a Ferrari brigam pela primeira posição. Por isso, a parte final da temporada é tão aguardada pelos apaixonados. Dessa maneira, confira o calendário da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Itália – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Leia também: Qual é o champagne da Fórmula 1 e origem da tradição