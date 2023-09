Vitor Santos, esquerda, e Rafael Cabeça, direita, lutam no Jungle Fight - Foto: Reprodução/Youtube/Jungle Fight

Tem UFC hoje? Programação do boxe e Jungle Fight no sábado - 30/09

Quem é apaixonado por artes marciais espera ansiosamente o fim de semana para acompanhar as lutas do UFC, disputas no boxe e até mesmo o Jungle Fight, organização brasileira de MMA e a maior da América Latina. Saiba qual é a programação neste sábado, 30 de setembro, e como assistir ao vivo.

Tem UFC neste sábado?

Os lutadores profissionais da liga norte-americana de MMA ganham folga neste fim de semana porque não tem UFC neste sábado. O próximo evento está marcado para o próximo sábado, 7 de outubro, com o UFC Vegas 80, em Las Vegas, a partir das 17h, horário de Brasília, com transmissão exclusiva do UFC Fight Pass.

Não tem briga por cinturão, mas a luta principal da noite colocará frente a frente Grant Dawson e Bobby Green, no peso-leve, enquanto as outras 11 disputas entre o card preliminar e principal são válidas por diferentes categorias da liga.

Green é membro do UFC desde 2003 e um dos mais experientes da divisão, com finalização em cima de Tony Ferguson em sua última luta. Já Dawson foi relevado na primeira temporada do Dana White's Contender Series em 2017, e está invicto com oito vitórias e um empate.

O card terá Philipe Lins e Mateus "Bocão" Mendonça, os representantes do Brasil.

UFC Vegas 80: Sábado, 07/10 a partir das 17h (de Brasília) - UFC Fight Pass

Qual é a luta de boxe neste sábado?

Os veteranos Canelo Álvarez e Jermell Charlo se enfrentam neste sábado, em Las Vegas, valendo o título mundial do peso super-médio neste sábado, às 21h, horário de Brasília. O evento tem transmissão do canal ESPN e a plataforma de streaming Star Plus para assinantes.

O mexicano Canelo, de 33 anos, é o atual campeão da categoria, além de somar outros três cinturões. Ele tem 59 vitórias em seu cartel com 39 em nocaute, dois empates e duas derrotas. Inicialmente, ele enfrentaria Jermall Charlo, o irmão gêmeo de Jermell, mas o atleta desistiu por não estar 100%.

Já Jermell, 33 anos, contabiliza 35 vitórias, uma derrota e um empate em seu cartel, vindo de uma sequencia de quatro vitórias e um empate.

Evento de boxe hoje: Sábado, 30/09 a partir das 21h (de Brasília) - ESPN 2 e Star Plus

Quem vai lutar no Jungle Fight hoje?

Não tem UFC, mas o Jungle Fight 120 traz neste sábado a disputa por cinturão peso-médio entre o capixaba Vitor Costa e o mineiro Rafael Silva de Souza, o 'Cabeça' . O evento começa às 19h, horário de Brasília, e tem transmissão exclusiva nos canais Sportv 2 e Combate, enquanto a TV Globo reexibe os melhores momentos após o Altas Horas.

Vitor, natural do Espírito Santo, é o favorito na luta. Já Rafael, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem bons resultados no octógono.

Confira a seguir a programação do Jungle Fight hoje.

JUNGLE FIGHT 120:

Peso-médio: Vitor Costa x Rafael Silva

Peso-pena: Deberson "The Prince" x Robinho Lima

Peso-leve: Jonas "Coelho" x Itamar "Pantera Negra"

Peso-mosca: Layze Cerqueira x Thalita Soares

Peso-galo: Hamyrez dos Santos x Salmy "Samurai"

Peso-mosca: Frank "Jagunço" x Douglas “Puro Osso”

Peso-médio: Renan "Shampoo" x Vandirson

Peso-médio: Jair Junior x Maicon Kobayashi

Peso-médio: David "O Grifo" x Linniker

Peso-leve: Caio Caetano x Mathias Melgaço

Peso-galo: Fred Roberto x Wesley "Amazonas"

Jungle Fight 120: Sábado, 30/09 a partir das 19h (de Brasília) - Sportv 2, Combate e Globo (melhores momentos após o Altas Horas)

