Treino da Fórmula 1 hoje: horário do GP dos Estados Unidos 2022

O clima quente do Texas recebe neste fim de semana o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a décima nona etapa da temporada na Fórmula 1. Nesta sexta-feira (21/10), os pilotos disputarão os dois treinos livres, com início às 16h (Horário de Brasília) no Circuito das Américas, em Austin. Confira sobre o treino da Fórmula 1 hoje no texto.

Os treinos livres não dão pontuação aos pilotos, muito menos a volta mais rápida no circuito.

Que horas é o treino da Fórmula 1 hoje livre

O treino livre da Fórmula 1 hoje vai começar às 16h (horário de Brasília), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, nesta sexta-feira, 21 de outubro de 2022.

Mais tarde, às sete da noite (horário de Brasília), o segundo treino livre será disputado pelo Grande Prêmio dos Estados Unidos nesta reta final da temporada.

Para assistir aos treinos livres, basta sintonizar no canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Sérgio Maurício narra todas as emoções do treino enquanto Felipe Giaffone e Reginaldo Leme comentam.

Sexta-feira (21/10):

Treino livre 1 – 16h (BandSports)

Treino livre 2 – 19h (BandSports)

Sábado (22/10):

Treino livre 3 – 16h (BandSports)

Treino classificatório – 19h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (23/10):

GP dos Estados Unidos – 16h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Quais são os pneus para o GP dos Estados Unidos

A Pirelli confirmou todos os pneus que estarão disponíveis neste fim de semana para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.

Fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, as equipes e os pilotos poderão utilizar os compostos da Pirelli de C2 duro marcado em branco, o C3 médio marcado em amarelo e o C4 macio marcado em vermelho para o Circuito das Américas. A empresa de pneus também garantiu que os três compostos deverão ser usados no México, a próxima corrida.

É possível que o segundo treino desta sexta possa ser estendido de 60 até 90 minutos para testar os protótipos de pneus slick de 2023. com paredes laterais não marcadas.

Como funciona os treinos livres?

Os treinos livres funcionam como a abertura do fim de semana na Fórmula 1. São três sessões de treinos onde os vinte pilotos entram na pista para treinarem com os pneus da etapa, praticar as táticas e estratégias de acordo com a equipe e conhecer mais do circuito.

Dois treinos são disputados na sexta, enquanto no sábado o terceiro é realizado em tempos diferentes sempre. Na sexta-feira, os treinos podem atingir de 60 até 90 minutos, enquanto no sábado tem uma hora ou menos, já que acontece também o classificatório mais tarde na programação. Os pilotos não ganham pontuação nos treinos livres.

A novidade este ano é que as equipes podem trocar os seus pilotos por reservas durante os treinos na sexta, nova regra imposta pela FIFA. A oportunidade é dada aos pilotos reservas e novatos nos times para mostrarem todo o talento.

