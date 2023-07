Treino F1 hoje vai passar na Band? Como assistir Fórmula 1 ao vivo hoje

O Circuito Spa-Francorchamps será o palco do treino F1 hoje para definir o grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica, a 11ª etapa da temporada. Nesta sexta-feira, 28 de julho, os pilotos entram na pista a partir das 12h, horário de Brasília, mas vai passar na Band o treino?

Band vai transmitir o treino F1 hoje?

A Band não vai transmitir na TV o treino classificatório da Bélgica hoje, 28, mas os fãs de automobilismo podem assistir o circuito ao vivo pela Bandsports, site www.band.com.br ou Bandplay na internet. A disputa em busca da pole position vai começar ao meio-dia, de Brasília, e deve durar em torno de 1 hora.

A FIA informou que, caso o mau tempo na Bélgica prejudique a realização do treino classificatório nesta sexta-feira, a ordem do campeonato é que vai determinar o grid de largada para o GP da Bélgica.

Isso significa que a ordem do treino livre não será utilizada para determinar a classificação da corrida, já que a Fórmula 1 não quer que os pilotos tratem o que deve ser usado como treinamento e preparação como uma competição em busca do primeiro lugar.

Caso o treino classificatório não se realize, Max Verstappen largará em primeiro lugar, Sergio Perez, também da Red Bull, em segundo lugar e Fernando Alonso, da Aston Martin, em terceiro lugar.

BANDSPORTS:

Sky: 210

OI: 168 / 114

CLARO: 75 / 575

VIVO: 575 / 463 / 878

BLUTV: 347

Como foi o primeiro treino livre?

O melhor tempo no treino livre do Grande Prêmio da Bélgica foi de Carlos Sainz. O piloto da Ferrari conseguiu se manter na liderança da competição durante toda a execução do treino, deixando Verstappen e Sergio Perez, os favoritos, para trás.

O treino livre é realizado apenas como teste para as equipes, onde os engenheiros e estrategistas dos times conversam com os pilotos e utilizam o evento apenas para testarem as práticas, os pneus e conhecerem cada centímetro da pista no fim de semana.

A tempestade tentou atrapalhar o treino livre, mas os pilotos conseguiram retomar e finalizar a prova. O espanhol marcou 2m03s207 na prova e, por isso, fechou em primeiro lugar nesta sexta-feira. Oscar Piastri, da McLaren, fechou em segundo lugar e Norris, também da McLaren, fechou em terceiro.

