UFC vai passar na Band hoje? Onde assistir Alexa Grasso x Shevchenko - 16/09

A mexicana Alexa Grasso defende o cinturão peso-mosca em revanche histórica contra Valentina Shevchenko, no Noche UFC deste sábado, 16 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com homenagem à independência do México, o evento começa às 20h (de Brasília) e segue até madrugada com onze lutas.

Band vai transmitir o UFC hoje?

A Band não vai transmitir na TV aberta o UFC hoje, com a luta por cinturão entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, no peso-mosca. O pay-per-view da liga UFC Fight Pass exibe com exclusividade o card preliminar e principal neste sábado para os assinantes.

As três primeiras lutas preliminares estarão disponíveis no canal UFC Brasil do Youtube. Dá para assistir no computador ou aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogames.

A Bandeirantes é a única emissora no Brasil a ter os direitos de transmissão do UFC, mas escolheu não passar as lutas deste sábado. No mesmo horário, o canal exibe o SFT, evento de MMA brasileiro.

Quais são as lutas do UFC hoje?

Além da luta valendo o cinturão peso-mosca, o Noche UFC deste sábado apresenta outras dez lutas na T-Mobile, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Daniel "Miojo" Lacerda é o único brasileiro na programação. Na categoria peso-mosca, vai enfrentar o mexicano Edgar Chairez no card preliminar, sem horário marcado para começar a luta.

Card Principal - 23 horas

Cinturão peso-mosca: Alexa Grasso x Valentina Shevchenko

Peso meio-médio: Kevin Holland x Jack Della Maddalena

Peso-galo: Raul Rosas Jr. x Terrence Mitchell

Peso-leve: Daniel Zellhuber x Christos Giagos

Peso-pena: Fernando Padilla x Kyle Nelson

Card Preliminar - 20 horas

Peso-palha: Loopy Godinez x Elise Reed

Peso-médio: Roman Kopylov x Josh Fremd

Peso-mosca: Edgar Chairez x Daniel "Miojo" Lacerda

Peso-mosca: Tracy Cortez x Jasmine Jasudavicius

Peso-leve: Alex Reyes x Charlie Campbell

Peso-palha: Josefine Knutsson x Marnic Mann

Alexa Grasso é a atual campeã do peso-mosca

Nascida em Guadalajara, no México, a atleta Alexa Grasso, de 30 anos, é a atual campeã peso-mosca da liga profissional de artes marciais. Em março deste ano, ela conquistou o cinturão em sua quinta luta na categoria contra a própria Valentina no UFC 285, em Las Vegas, invicta desde então.

A mexicana, que promete homenagear o México na luta deste sábado, começou no peso-palha, mas por irregularidades decidiu mudar para a categoria peso-mosca, onde conquistou o cinturão pela primeira vez. Em seu cartel coleciona 16 vitórias e três derrotas, sendo cinco delas no primeiro round e quatro por nocaute.

A principal característica de Alexa é o volume dos seus golpes. A última luta da mexicana foi em outubro do ano passado, com vitória contra Vivivane Araújo, com 153 golpes acertados enquanto contra Karolina Kowalkiewicz ela marcou 148 golpes. No total, a lutadora tem 4,88 de golpes significativos por minuto e 61% de defesas de quedas.

Será que ela vai conseguir manter a coroa do peso-mosca?

Valentina Shevchenko é veterana no UFC

Primeiro lugar no ranking peso-mosca, a lutadora quirguiz-peruana, de 35 anos, fará de tudo para tirar o cinturão da mexicana e, assim, levar para casa o título. Valentina Shevchenko era a campeã da categoria mas em março deste ano perdeu para a mexicana.

Desde que chegou ao UFC, a maior liga profissional de artes marciais dos Estados Unidos, Valentina venceu 23 lutas e perdeu apenas quatro, consolidando-se como uma das experientes na modalidade. Sete delas foram por defesas de títulos e oito por nocaute, o que a transforma em uma das mais vitoriosas também.

No peso-mosca, a atleta quirguiz tem nove vitórias, além de ser a maior nocauteadora, segundo dados do UFC, sendo quatro na categoria. Outro dado de Valentina é que ela sabe se defender muito bem das investidas das competidoras, além de acertar golpes significativos.

Valentina também tem bons números quando o assunto é derrubar as adversárias no octógono. Na disputa contra a mexicana em março deste ano, Valentina teve quatro quedas em cima da atual campeã, com sucesso em cada uma delas.

A última luta de Valentina foi em março, em vitória de Alexa e a conquista do título. Se vencer, a veterana reassume o posto de campeã da modalidade e segue na liderança do ranking no peso-mosca.

