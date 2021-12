Vídeos de Toto Wolff em festa após final da Fórmula 1 viralizam

Mesmo depois de Lewis Hamilton perder o título para Max Verstappen, da Red Bull, na temporada da Fórmula 1, a equipe da Mercedes não perdeu a oportunidade de se divertir no último domingo, 12/12, e comemorar o título de construtores, o que gera uma bagatela para o time. Em vídeos e imagens que viralizaram nas redes sociais, o chefão da Mercedes, Toto Wolff, aparece bem animado em festa com os funcionários.

Toto Wolff, chefão da Mercedes, se diverte em festa

A equipe da Mercedes decidiu mandar a tristeza embora de uma maneira bem diferente após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada. O elenco perdeu o título com Lewis Hamilton, mas foi campeão no Campeonato de Construtores, o que entrega uma grande quantia para a marca.

Com isso, liderados por Toto Wolff, o chefão da Mercedes, os funcionários seguiram para uma festa privada em Abu Dhabi para comemorar em grande estilo o octacampeonato. Com muito champagne, música e alegria, imagens de Toto se jogando para a galera circularam as redes sociais, caindo também nas graças dos torcedores e mostrando ser gente como a gente.

Além disso, os pilotos Valtteri Bottas, que se despede da Mercedes para correr na Alfa Romeo no ano que vem, e George Russell, ex-Williams e que agora é da Mercedes, também foram para a festa.

Lewis Hamilton foi derrotado por Verstappen na última volta do GP de Abu Dhabi, o último da temporada na Fórmula 1, após o Safety Car deixar a pista e o holandês ultrapassar o britânico. O resultado pareceu abalar a equipe da Mercedes, principalmente Hamilton.

Por outro lado, a equipe saiu vitoriosa no Campeonato de Construtores da Fórmula 1 depois de marcar 613.5 pontos, deixando a Red Bull para trás com 585.5.

Assista aos vídeos de Toto celebrando o título do Campeonato de Construtores da Fórmula 1.

Quanto ganha o campeão de Construtores em 2021?

A Mercedes é octacampeão no campeonato de Construtores, vencendo em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e em 2021, depois de deixar a Red Bull para trás na disputa.

O prêmio em dinheiro para a equipe da Mercedes em 2021 ainda não foi relevado pela FIA. No entanto, as premiações da Fórmula 1 são divididas em duas etapas: metade vai o grupo de Fórmula Um e seus acionistas enquanto a outra metade vai para os times.

De acordo com o site inglês Express UK, o prêmio principal em dinheiro é equivalente a 47,5% do lucro da Fórmula 1 na temporada. Além disso, se Lewis Hamilton tivesse ganhado o título de pilotos, então a Mercedes poderia ganhar um bônus de £ 4 milhões, segundo o The Sun, com outros valores de £ 17,5 milhões entre si, embolsando cada um o extra de 10.000 libras, o mesmo que 74 mil reais.

