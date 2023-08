Brasil vai enfrentar a China na semifinal do Mundial sub 21. Foto: Reprodução/Volleyball World

Amanhã: próximo jogo do Brasil vôlei feminino na semifinal do sub 21

A Seleção Brasileira de vôlei feminino terminou a segunda fase do Mundial sub 21 em segundo lugar no grupo, com seis pontos, após a derrota para a Itália na última rodada. Agora, vai enfrentar a China na semifinal da competição em busca da vaga na final.

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino será contra a China

O Brasil vai jogar contra a China na semifinal do Mundial de vôlei feminino sub 21 na sexta-feira, 25 de agosto, em Léon, no México, às 17h, horário de Brasília. A vitória coloca o grupo brasileiro na briga pela medalha de ouro na final do campeonato no fim de semana.

Durante a primeira fase, a Seleção terminou em primeiro lugar com vitórias contra a República Dominicana e Tunísia, mas derrota para a Itália. Classificado para a segunda fase, o elenco ganhou da Tunísia e Estados Unidos, mas perdeu novamente para as italianas, mas carimbou o passaporte para a semifinal.

Se vencer a China, o Brasil vai jogar contra a Itália ou o Japão na final.

Semifinal do Mundial sub 21 vôlei feminino:

China x Brasil - sexta-feira, 25/08 às 17h

Itália x Japão - sexta-feira, 25/08 às 20h

Terceiro lugar do Mundial sub 21 vôlei feminino:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 - sábado, 26/08 às 20h

Final do Mundial sub 21 vôlei feminino:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 - sábado, 26/08 às 23h

Classificação da segunda fase

Oito equipes entre o grupo E e F disputaram quatro vagas para as semifinais do Mundial, enquanto outras oito se enfrentaram por três rodadas para os playoffs que vão definir as posições na classificação geral.

GRUPO E

1 China - 8 pontos

2 Japão - 5 pontos

3 Sérvia - 5 pontos

4 México - 0 pontos

GRUPO F

1 Itália - 9 pontos

2 Brasil - 6 pontos

3 Estados Unidos - 3 pontos

4 Turquia - 0 pontos

GRUPO G

1 Argentina - 7 pontos

2 Polônia - 6 pontos

3 Egito - 4 pontos

4 Tailândia - 1 ponto

GRUPO H

1 Holanda - 9 pontos

2 Cuba - 6 pontos

3 República Dominicana - 3 pontos

4 Tunísia - 0 pontos

Quantos títulos o Brasil tem no Mundial?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino conquistou seis títulos do Campeonato Mundial sub 21, tornando-se a maior campeã de todos os tempos. Nenhum dos prêmios aconteceu em casa, mas o país recebeu o torneio em duas oportunidades, com triunfos da Coreia do Sul e Cuba.

O primeiro título do Brasil no Mundial das categorias de base veio em 1987, em Seoul, na Coreia do Sul, ao vencer na final a própria anfitriã. Na edição seguinte, em 89, o elenco mais uma vez faturou o título mas desta vez contra Cuba na decisão.

Os outros troféus foram conquistados em 2001, contra a Coréia do Sul, em 2003, diante da China, 2005 contra a Sérvia e em 2007 diante da China novamente. O Brasil não ganha um Mundial nas categorias há 14 anos desde a última conquista.

