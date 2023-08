Horário do Brasil de vôlei masculino na estreia do Sul-Americano 2023

Horário do Brasil de vôlei masculino na estreia do Sul-Americano 2023

A Seleção Brasileira de vôlei masculino estreia no Campeonato Sul-Americano no próximo sábado, 26 de agosto, contra o Peru pela primeira rodada no Ginásio Geraldão, em Recife. O elenco de Renan Dal Zotto volta a jogar após a eliminação nas quartas de final da Liga das Nações em julho.

Confira a tabela de jogos completa do Sul-Americano 2023 vôlei masculino

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei masculino no Sul-Americano?

O Brasil estreia no Sul-Americano de vôlei masculino contra o Peru no sábado, 26 de agosto, pela primeira rodada do campeonato. No Ginásio Geraldão, em Recife, o confronto começa às 20h30, horário de Brasília, com transmissão exclusiva no Sportv 2 ao vivo para todo o país.

Ao lado da Argentina, o Brasil é a única seleção com medalha de ouro. São 33 títulos conquistados desde 1951, enquanto as argentinas tem apenas uma taça, conquistada em 1964. Os outros times somam medalhas de prata e bronze, mas nenhuma de ouro.

O Brasil vai enfrentar também a Colômbia, Chile e Argentina. Além de Recife, as cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santos, São Paulo, Curitiba, Lages, Cuiabá, Cabo Frio e Maceió.

Brasil x Peru - 1ª rodada

Data: Sábado, 26/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Como funciona o Sul-Americano masculino?

As seleções de Brasil, Peru, Colômbia, Chile e Argentina disputam o Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino em 2023 no Ginásio Geraldão, em Recife. Realizado de dois em dois anos, o torneio é organizado pela Confederação Sul-Americana de Voleibol, e não tem premiação em dinheiro.

Com 33 medalhas de ouro, o Brasil venceu a última edição do torneio em 2021, em Brasília. O Sul-Americano é disputado em pontos corridos por cinco rodadas, onde as seleções se enfrentam em turno único onde cada vitória dá pontos e garante uma melhor colocação na tabela do campeonato.

O time que ganha a partida por 3:1 ou 3:0 nos sets fatura três pontos e o perdedor nenhum, enquanto o placar de 3:2 dá dois pontos ao vencedor e um para o perdedor. Em caso de empate em 2 a 2, o tie-break é disputado onde o elenco que marcar 15 pontos primeiro ganha a partida.

Ao fim da quinta rodada, a seleção que tiver mais vitórias e pontos ganha o título sul-americano da temporada. Outro diferencial é que os dois primeiros da classificação garantem a vaga no Mundial de 2025.

Como comprar ingressos para os jogos do Brasil?

O portal Bilheteria Digital é o responsável pela venda dos ingressos do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino em Ginásio Geraldão, entre 26 e 30 de agosto. Além do site, também dá para comprar os tickets em lojas físicas em Recife.

Os ingressos são vendidos por dia, ou seja, o torcedor paga um só ingresso e pode acompanhar os dois jogos na rodada. Os valores vão de R$ 50 até R$ 200 no anel superior e inferior, em diferentes lugares no ginásio além de camarotes.

Em Recife, os pontos físicos são a Loja Esposende no Shopping Recife, Shopping Riomar e Shopping Tacaruna. Os valores são os mesmos tanto no online como nos pontos físico.

