Após polêmica em post, Maurício Souza pode jogar vôlei em outro país

Demitido do Minas no dia 27 de outubro, após a polêmica de comentários com teor homofóbico em posts nas redes sociais, o jogador de vôlei Maurício Souza pode estar de malas prontas para jogar em outro clube. Em declarações, o atleta garantiu que recebeu diferentes propostas do Brasil e também em outros países para continuar a carreira dentro das quadras.

Maurício Souza, ex-jogador do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira de Vôlei, garantiu que mesmo depois de ser demitido do clube mineiro, já tem propostas encaminhadas para seguir o seu caminho no esporte. Em entrevista ao canal Pilhado, do jornalista Thiago Asmar, Maurício disse que jogar fora do Brasil neste momento é a melhor opção.

Confira os trechos extraídos da entrevista a seguir.

“Meu empresário já tem algumas coisas em vista, está em negociação a questão salarial. Não está faltando trabalho para mim não. Daqui uns dias estarei em outra equipe. Nós estamos com algumas opções aqui no Brasil e no exterior. O meu empresário está tomando conta disso e vendo qual é a melhor opção, ele realmente está com medo de eu ficar aqui no Brasil por tudo que está acontecendo. Eu tambem tenho medo não por mim mas pelos colegas de equipe. Tudo o que eu estou passando nesse momento não faria bem para um time aqui dentro do Brasil. Talvez a melhor opção, vendo por essa perspectiva, seja sair fora do Brasil mesmo.

Tenho medo que eles (colegas de equipe) não saibam lidar com isso. Medo que afete a cabeça deles e consequentemente o voleibol. Prefiro nem pagar para ver isso dentro do clube. Aqui no Brasil, querendo ou não, qualquer time que eu vá vai ter pressão da ‘galerinha da ‘lacrolândia'”.

Maurício Souza diz que errou ao pedir desculpas

Reforçando a colocação, Maurício admite que errou ao publicar o vídeo pedindo desculpas. Para o atleta, ele apenas deu a sua opinião sobre o assunto dos quadrinhos, mas que pensou nos colegas de equipe naquele momento.

Com a pressão de patrocinadores em cima do Minas, o time de Minas Gerais se viu obrigado a exigir uma retratação de Maurício. No mesmo dia, o jogador usou o Twitter e, depois, publicou um vídeo em seu Instagram com desculpas, mas sempre mantendo o posicionamento. Entretanto, na entrevista, o jogador garante que errou em dar explicações.

“Eu não queria porque eu não achei que estava errado, mas não queria prejudicar a minha equipe, os meus companheiros. Eu sabia o que aconteceria depois disso se eu não pedisse desculpas e não me retratasse. Patrocinador pedindo para eu me retratar porque senão tiraria o patrocínio. Imagina eu tirar alimento dos meus companheiros, jamais. Eu fiz e postei em meu Twitter e deu um bafafá, quiseram no Instagram.

Coloquei no Instagram e não adiantou nada. Mas eu sabia o que aconteceria. É uma situação insustentável. A pressão que a diretoria e os jogadores estavam sofrendo por uma opinião que eu falei. Eu sei que eu errei, eu pedi desculpas e que eu não estava errado, eu sei disso. Só que tinham coisas maiores por trás de mim que não poderia deixar na mão”.

Eu não errei hora nenhuma, eu só dei a minha opinião”.

Hoje, Maurício acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e continua publicando fotos, vídeos e mensagens de apoio que vem recebendo.

Entenda o caso da postagem de Maurício Souza

Em sua rede social, Maurício postou em seu Instagram, na época com pouco mais de 200 mil seguidores, postou uma foto em que mostra o novo Super-Homem dos quadrinhos da DC como a sua descoberta como bissexual.

Com a pressão de patrocinadores e principalmente da torcida, o Minas se posicionou afirmando que respeita a liberdade de expressão de cada jogador, mas que declarações homofóbicas não seriam toleradas. No mesmo instante, figuras do esporte e torcedores repudiaram a publicação.

Mesmo com avisos, o central seguiu com as suas declarações polêmicas. Foi então que o presidente do clube, Ricardo Vieira Santiago, optou pelo afastamento de Maurício, assim como multa e a obrigatoriedade da retratação.

Nada mudou, o jogador manteve a sua postura e foi demitido pelo Minas.