Brasil de vôlei feminino perde e disputa 3º lugar do mundial sub 21 no sábado

A China derrotou a Seleção Brasileira por 3 a 2 (27x25, 25x17, 20x25, 19x25, 15x06) nesta sexta-feira, 25 de agosto, e conquistou a classificação para a grande final do Campeonato Mundial sub 21 de vôlei feminino. O elenco chinês aguarda o resultado entre Itália e Japão para saber quem vai enfrentar na decisão da medalha de ouro, enquanto o Brasil espera o rival na briga pelo bronze.

Horário do jogo do Brasil vôlei feminino pelo terceiro lugar

O Brasil vai disputar a medalha de bronze do Mundial sub 21 vôlei feminino no sábado, 26 de agosto, em León, no México, contra o perdedor de Itália ou o Japão. A partida começa às 20h, horário de Brasília, com transmissão exclusiva e gratuita no canal da FIVB no Youtube para todos os usuários.

A China passou por Polônia, Argentina, México, Japão, Sérvia e Brasil, mas perdeu para a Sérvia durante o campeonato. A final do Mundial é realizada em partida única onde quem ganhar três sets se torna o campeão.

Se a seleção brasileira ganhar no jogo de sábado, essa será a 14ª medalha torneio e a terceira de bronze.

Semifinal do Mundial sub 21 vôlei feminino:

China 3 x 2 Brasil

Itália x Japão - 20h

Terceiro lugar do Mundial sub 21 vôlei feminino:

Brasil x Perdedor da semifinal 2 - sábado, 26/08 às 20h

Final do Mundial sub 21 vôlei feminino:

China x Vencedor da semifinal 2 - sábado, 26/08 às 23h

Como funciona o Mundial Sub 21 até aqui?

O torneio de 2023, realizado no México, começou com as 16 equipes divididas em quatro grupos, com cada uma delas enfrentando seus adversários uma vez durante os primeiros três dias de competição.

As disputas começaram com México, Egito, Tailândia e Japão no no Grupo A; Itália, Brasil, República Dominicana e Tunísia formando o Grupo B; Sérvia, Polónia, Argentina e China competindo no Grupo C; e os Estados Unidos, a Holanda, a Turquia e Cuba alocados no Grupo D.

Após a conclusão da fase de grupos, as duas melhores equipes de cada grupo avançaram para a segunda fase, com a formação de dois novos grupos de quatro equipes (E e F). Novamente, as duas melhores seleções avançaram para as semifinais. Até aqui o Brasil se deu bem.

Classificação atualizada do Mundial Feminino Sub-21

Grupo A

Japão - 8

México - 6

Egito - 4

Tailândia - 0

Grupo B

Itália 9

Brasil 6

República Dominicana 3

Tunísia 0

Grupo C

China - 6

Sérvia - 6

Polônia - 3

Argentina - 3

Grupo D

Turquia - 8

Estados Unidos - 6

Holanda - 4

Cuba - 0

