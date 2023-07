Brasil de vôlei masculino é eliminado se perder para a Holanda?

Seleção enfrenta a Holanda no próximo jogo. Foto: Reprodução/Youtube/Volleyball World

Seleção masculina de vôlei vai enfrentar a Holanda no próximo jogo da terceira semana

Após a dolorosa derrota para a Itália na terça, a Seleção Brasileira de vôlei masculino enfrentará a Holanda na madrugada de de quinta-feira, 06/07, pela terceira e última rodada da Liga das Nações. Mas se perder de novo, o Brasil pode ser eliminado? Entenda como funciona.

Brasil é eliminado se perder para a China no vôlei masculino?

Se o Brasil perder para a Holanda a seleção não é eliminada da Liga das Nações de vôlei masculino. O campeonato ainda está na etapa qualificatória, por isso, nenhuma seleção pode ser desclassificada apenas por perder o jogo.

A equipe brasileira estreou com derrota para a Itália na terceira semana. Mesmo com o resultado, permanece em terceiro lugar com seis vitórias e 19 pontos na conta. Se a primeira fase da competição acabasse hoje, o Brasil estaria classificado para a próxima fase.

A Liga das Nações é dividida em duas fases. A primeira é constituída por três semanas de confrontos, onde os sete melhores da classificação (incluindo a Polônia) vão para as quartas de final. A segunda fase é o mata-mata.

Para ir para as quartas de final, o Brasil de vôlei masculino tem que terminar entre os oito primeiros da classificação geral.

Brasil x Holanda - Sportv 2

Quinta-feira, 06/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Quando começa as quartas de final da Liga das Nações?

As quartas de final masculinas estão marcadas para 19 e 20 de julho, em horários distintos. Serão quatro jogos em Gdansk com transmissão ao vivo no Brasil.

A cidade de Gdansk, na Polônia, vai receber a etapa final da Liga das Nações de vôlei masculino. Serão oito seleções na disputa, incluindo a própria equipe polonesa, que garante a vaga por ser anfitriã.

Depois, a semifinal vai ser realizada no sábado, 22 de julho, e a disputa pelo terceiro lugar e a final no domingo, 23 de julho, também em horários distintos.

O Brasil busca a segunda medalha. No ano passado, foi eliminado pelos Estados Unidos nas quartas de final.

