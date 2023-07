Jogos do Brasil: que dia tem vôlei feminino na Liga das Nações?

Competição entra na fase final com as equipes em busca da medalha de ouro

Com o fim da fase classificatória, oito seleções de vôlei feminino disputarão as quartas de final da Liga das Nações em julho. A Seleção Brasileira busca a sua primeira medalha de ouro na competição. Saiba quando tem jogo de vôlei e qual é a programação da etapa.

Quando é o próximo jogo de vôlei feminino na Liga das Nações?

A Liga das Nações de vôlei feminino retorna na próxima quarta-feira, 12 de julho, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Disputam a fase as seleções do Brasil, Estados Unidos, Polônia, Alemanha, Japão, China, Turquia e Itália.

QUARTAS DE FINAL VÔLEI FEMININO

Polônia x Alemanha

Quarta-feira, 12/07 às 18h (horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30 (horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Brasil x China

Quinta-feira, 13/07 às 12h30 (horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07 às 16h (horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Qual é o caminho do Brasil até a final?

A Seleção Brasileira vai enfrentar nas quartas de final a China, quinta-feira em 13 de julho, às 12h30, horário de Brasília, em Arlington. As chinesas também são favoritas ao título este ano na Liga das Nações de vôlei feminino.

Na primeira semana da fase de classificação, a China venceu o Brasil por 3 sets a 2, em Nagoya, no Japão. As chinesas abriram o placar, as brasileiras empataram e, no tie-break, o time asiática faturou a vitória. O grupo de José Roberto Guimarães fechou em quarto lugar e a China em quinto, ambos com oito vitórias e 24 pontos.

Se o Brasil ganhar da China, vai jogar contra a Polônia ou Alemanha na semifinal. Se vencer, vai para a final e poderá enfrentar Estados Unidos, Japão, Turquia ou Itália.

Na temporada passada, as italianas ganharam das brasileiras por 3 sets a 0 na final, deixando o time sul-americano com a medalha de prata mais uma vez.

Onde assistir os jogos da Liga das Nações?

O torcedor pode assistir os jogos de vôlei feminino da Liga das Nações no SporTV 2, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura. A transmissão ao vivo acontece para todos os estados do Brasil.

Todos os jogos das quartas de final serão exibidos pela emissora ao vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha o canal na programação.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode curtir a retransmissão do canal na própria plataforma.

