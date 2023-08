Brasil de vôlei masculino está na final da Copa Pan-Americana 2023

A Seleção Brasileira está na final da Copa Pan Americana de vôlei masculino! O elenco venceu o Chile neste sábado, 19 de agosto, em Guadalajara, no México, por 3 sets a 0 para carimbar a vaga na decisão. O Brasil chega com 100% de aproveitamento com três vitórias na competição.

Contra quem será Brasil de vôlei masculino na final da Copa Pan-Americana

O Brasil vai enfrentar o Canadá na final da Copa Pan Americana de vôlei masculino no domingo, 20 de agosto, às 21h, horário de Brasília, em Guadalajara, no México. A transmissão da final é gratuita no canal da Federação Mexicana de Voleibol no Youtube.

A outra semifinal entre Canadá e México aconteceu na madrugada deste sábado, com vitória dos canadenses por 3 sets a 1. Para chegar até aqui os canadenses superaram os americanos nas quartas de final enquanto o México conquistou o melhor primeiro lugar na fase de grupos, assim como o Brasil, e avançou direto até a semifinal.

O Brasil venceu a República Dominicana e o Canadá na primeira fase, também sem perder nenhum set.

Horário da final: 21h (de Brasília)

Local: Guadalajara, no México

Onde assistir: Youtube

Quem são os maiores campeões da Copa Pan-Americana?

Os Estados Unidos são os maiores campeões da Copa Pan Americana de vôlei masculino com cinco medalhas de ouro, duas de prata e dois bronzes.

O Brasil tem três ouros e uma prata, enquanto o México, possível adversário na final, coleciona dois ouros, uma prata e um bronze enquanto o Canadá ainda não venceu o campeonato.

A Copa Pan-Americana reúne jovens nas seleções de vôlei masculino, dividido em duas fases: a classificatória, onde Brasil, Chile, Estados Unidos, Porto Rico, Canadá, República Dominicana, Colômbia, Cuba, Peru e México são divididos em dois grupos de três e um de quatro.

Os dois primeiros lugares vão para a semifinal direto enquanto os segundos colocados e o terceiro melhor líder jogam as quartas de final.

Estados Unidos - 5 ouro, 2 prata e 2 bronze

Cuba - 4 ouros e 3 bronzes

Brasil - 3 ouros e 1 prata

Argentina - 2 ouros, 5 pratas e 2 bronzes

México - 2 ouros, 1 prata e 1 bronze

Canadá - 4 pratas e 3 bronzes

Porto Rico - 2 pratas e 1 bronze

República Dominicana - 1 prata e 3 bronzes

Venezuela - 1 bronze

