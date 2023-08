Maior campeã do torneio, Brasil feminino busca o 23º título na temporada

Tabela de jogos do Sul-Americano 2023 vôlei feminino atualizada

A Seleção Brasileira vai disputar o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino em agosto, em Recife, no Ginásio Geraldão, entre cinco rodadas com outras quatro seleções. Maior campeão de todos os tempos, saiba quando o Brasil feminino entra em quadra e qual é o sistema de disputa da competição.

Jogos do Campeonato Sul-Americano vôlei feminino

O Ginásio Geraldão, na cidade de Recife, em Pernambuco, receberá a 35ª edição Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino a partir do sábado, 19 de agosto, com Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Serão dez partidas em cinco rodadas, dois jogos por dia em horários alternados.

Cada seleção se enfrenta apenas uma vez, com direito a uma folga na semana. No sistema de pontos corridos, a equipe que obter mais vitórias e pontos na classificação conquista a medalha de ouro. O campeonato também garante vagas para o Mundial de vôlei feminino para os dois melhores.

O Sul-Americano começa no sábado, 19 de agosto, entre Argentina e Peru, em Recife.

Sábado, 19 de agosto | 1ª rodada

Argentina x Peru - 18h

Brasil x Chile - 20h30

Domingo, 20 de agosto | 2ª rodada

Colômbia x Chile - 16h

Brasil x Argentina - 18h30

Segunda-feira, 21 de agosto | 3ª rodada

Peru x Colômbia - 18h

Chile x Argentina - 20h30

Terça-feira, 22 de agosto | 4ª rodada

Argentina x Colômbia - 18h

Brasil x Peru - 20h30

Quarta-feira, 23 de agosto | 5ª rodada

Peru x Chile - 18h

Brasil x Colômbia - 20h30

Como funciona o Sul-Americano de vôlei feminino?

Em sua primeira edição, no ano de 1951, o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino foi disputado no Rio de Janeiro sob a organização da Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV), com o Uruguai em segundo e o Peru em terceiro lugar.

Cinco seleções disputam anualmente o torneio continental. A CSV escolhe o local, o calendário e os confrontos e cada um dos participantes se prepara para entrar em quadra. O sistema de pontos corridos prevalece desde a primeira edição, com exceção em 2007.

Dez embates serão praticados em cinco dias, de 19 a 23 de agosto, em pontos corridos. Cada participante se enfrenta uma vez, onde a cada vitória pontos são dados para os times na classificação. Ao fim, o líder vai ser declarado o campeão do Sul-Americano de vôlei feminino.

Onde comprar os ingressos do torneio Sul-Americano?

O site Bilheteria Digital é o responsável pela venda de ingressos do Campeonato Sul-Americano no Brasil, com preços que vão de R$ 40 a R$ 160 entre os setores anel inferior e superior. Os camarotes estão à venda por R$ 4,5 mil e R$ 6 mil, para 25 pessoas.

O ingresso é válido para os dois jogos do dia. Crianças a partir de 5 anos pagam, enquanto a meia vale até 15 anos. É proibida a entrada de torcedores na arena com alimentos e bebidas de qualquer natureza, além de armas de qualquer tipo, caixas, foguetes, objetos cortantes ou contundentes que possam causar ferimentos a qualquer pessoa.

Entre no site, cadastre-se de forma gratuita e escolha o dia que deseja. Leve o ingresso no dia do jogo e indique o código de barras para o responsável.

Onde assistir o Sul-Americano de vôlei feminino?

Os direitos de transmissão do Campeonato Sul-Americano pertencem ao Grupo Globo, onde o Sportv 2 exibirá os jogos do Brasil de vôlei feminino e também masculino para todo o país, disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal esportivo em sua programação. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão da emissora na própria plataforma tanto pelo computador (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Nenhum canal da televisão aberta vai exibir os confrontos de vôlei feminino.