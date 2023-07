Brasil de Vôlei Masculino: lista de convocados e desfalques atualizada (VNL)

A seleção brasileira de Vôlei Masculino desembarca na Polônia para as quartas de final da Liga das Nações e traz uma lista de convocados com novidades. Veja quem são os jogadores do Brasil para a fase decisiva, pois quem perder está fora da disputa.

Lista de convocados do Brasil vôlei masculino

Ao todo, 14 jogadores foram convocados para as quartas de final do vôlei feminino na Polônia. A seleção brasileira já embarcou para o país e leva o ponteiro Leal como novidade, que joga na quinta-feira, 20 de julho.

O oposto Abouba é um desfalque no time por escolha do técnico Renan Dal Zotto, que só poderia levar 14 jogadores e optou por Leal.

Jogadores da seleção brasileira de vôlei masculino

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Felipe Roque

Ponteiros: Adriano, Honorato, Leal e Lucarelli

Centrais: Flávio, Judson, Lucão e Otávio

Líberos: Maique e Thales

Veja a classificação da seleção brasileira

Seleção Brasileira na Liga das Nações 2023

1ª SEMANA - OTTAWA (CAN)

07/6 – Brasil 3 x 1 Alemanha (26/24, 25/16, 19/25 e 25/15)

08/6 – Brasil 3 x 2 Argentina (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13)

10/6 – Brasil 2 x 3 Cuba (16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20)

11/6 – Brasil 3 x 1 Estados Unidos (25/19, 21/25, 25/15 e 25/21)

2ª SEMANA – ORLÉANS (FRA)

20/6 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/22, 25/17 e 25/15)

22/6 – Brasil 2 x 3 Japão (23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 16/18)

24/6 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (23/25, 25/21, 26/24 e 25/21)

25/6 – Brasil 3 x 1 França (25/20, 26/24, 19/25 e 25/23)

3ª SEMANA – PASAY CITY (FIL)

04/7 – Brasil 1 x 3 Itália (25/23, 20/25, 15/25 e 21/25)

06/7 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/21, 25/15 e 25/20)

07/7 – Brasil 1 x 3 Polônia (23/25, 25/22, 21/25 e 21/25)

08/7 – Brasil 3 x 0 China (25/19, 25/17 e 25/17)

QUARTAS DE FINAL DE VÔLEI MASCULINO DO BRASIL

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

SEMIFINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

Japão ou Eslovênia x Brasil ou Polônia

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

FINAL DO VÔLEI MASCULINO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

