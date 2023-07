Classificação vôlei masculino Liga das Nações nas quartas de final 2023

Lucarelli é destaque do Brasil na Liga das Nações 2023. Foto: Reprodução Volleyball World

A Liga das Nações de vôlei masculino caminha para as quartas de final depois de uma fase classificatória com resultados inesperados. A Sérvia ficou fora, enquanto a Eslovênia e a França carimbaram o passaporte. Confira a classificação atualizada e completa e como ficou o Brasil.

Classificação atualizada da Liga das Nações vôlei masculino

A classificação da Liga das Nações de vôlei masculino está fechada. Foram três semanas de confrontos entre as dezesseis seleções, onde cada uma entrou em quadra quatro vezes por rodada.

Estados Unidos, Japão, Polônia, Itália, Argentina, Brasil, Eslovênia e França se classificaram para as quartas de final enquanto os outros oito foram eliminados. O cruzamento olímpico definiu todos os jogos da segunda fase e, por isso, cada um já sabe qual caminho vai trilhar até a final.

Confira como ficou a classificação no vôlei masculino

1) Estados Unidos: dez vitórias, duas derrotas e 31 pontos (classificado)

2) Japão: dez vitórias, duas derrotas e 27 pontos (classificado)

3) Polônia: dez vitórias, duas derrotas e 25 pontos (classificado)

4) Itália: nove vitórias, três derrotas e 26 pontos (classificado)

5) Argentina: nove vitórias, três derrotas e 26 pontos (classificado)

6) Brasil: oito vitórias, quatro derrotas e 25 pontos (classificado)

7) Eslovênia: oito vitórias, quatro derrotas e 25 pontos (classificado)

8) França: seis vitórias, seis derrotas e 18 pontos (classificado)

9) Sérvia: seis vitórias, seis derrotas e 16 pontos (eliminado)

10) Holanda: cinco vitórias, sete derrotas e 17 pontos (eliminado)

11) Alemanha: três vitórias, nove derrotas e 10 pontos (eliminado)

12) Canadá: três vitórias, nove empates e 9 pontos (eliminado)

13) Cuba: três vitórias, nove derrotas e 8 pontos (eliminado)

14) Irã: duas vitórias, dez derrotas e 11 pontos (eliminado)

15) Bulgária: duas vitórias, dez derrotas e 8 pontos (eliminado)

16) China: duas vitórias, dez derrotas e 6 pontos (eliminado)

Jogos das quartas de final da Liga das Nações

O confronto entre Estados Unidos e França, primeiro colocado contra o oitavo, abre a rodada das quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil encontra a Polônia no dia seguinte, anfitriã do torneio em Gdansk.

Em um lado da chave estão Estados Unidos, França, Itália e Argentina e do outro Brasil, Japão, Eslovênia e Polônia.

Estados Unidos x França

Quarta-feira, 19/07 às 12h

Itália x Argentina

Quarta-feira, 19/07 às 15h

Japão x Eslovênia

Quinta-feira, 20/07 às 12h

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

Quem são os favoritos do vôlei masculino 2023?

As seleções de Estados Unidos, Polônia, Itália, Brasil e Japão são favoritos na Liga das Nações de vôlei masculino na segunda fase. Todas disputam as quartas de final.

O Japão ocupou a liderança da Liga das Nações durante todo o campeonato, mas o time norte-americano virou o jogo e subiu para o primeiro lugar somando dez vitórias e apenas duas derrotas, com a vantagem nos pontos e nos confrontos.

A Itália e Argentina vão se enfrentar nas quartas de final. Não há favorito, mas a Itália foi melhor na primeira fase e, por isso, pode ter a vantagem no duelo. A Polônia, por outro lado, é o rival do Brasil e na etapa classificatória obteve a terceira melhor campanha, além do fato de jogar em casa.

Mesmo assim, a Seleção Brasileira é dona de um dos melhores elencos do vôlei masculino e, por isso, vai dar trabalho para os anfitriões.

