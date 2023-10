Jogo do Brasil e Argentina vôlei feminino vai passar na Globo?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino joga neste domingo, 22 de outubro, às 13h30 (horário de Brasília) contra a Argentina pela segunda rodada dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, naA rena Parque O’Higgins. É esperado um público 12 mil pessoas e a boa notícia é que os brasileiros podem assistir ao vivo e de graça pelo Youtube.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino

Embora a TV Globo não transmita o jogo do Brasil e Argentina de vôlei feminino hoje, 22, o canal Cazé TV vai exibir a partida ao vivo para todo o país. Também dá para assistir pelo Canal Brasil Olímpico, também no Youtube e de graça. O duelo pela 2ª rodada e vai começar às 13h30 (horário de Brasília).

O Brasil estreou com vitória em cima de Cuba e espera repetir o resultado positivo, já que no Sul-Americano e no Pré-Olímpico a vitória foi para a seleção brasileira. Cada ponto importa porque os primeiros colocados de cada grupo terão o passaporte carimbado para a semifinal; as brasileiras estão no grupo A. Agora é torcer!

Brasil x Argentina - 2ª rodada

Domingo, 22/10

Horário: 13h30 (de Brasília)

Arena Parque O’Higgins, no Chile

Onde assistir: Cazé TV

Quando vai ser o próximo jogo do Brasil vôlei feminino

Após o jogo contra Cuba e Argentina, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na segunda-feira, 23, contra Porto Rico às 10h30, horário de Brasília, pela quarta rodada da fase de grupos do Pan.

As seleções já se enfrentaram este ano e o jogo terminou com a vitória do Brasil por 3 x 0.

Brasil x Porto Rico - 3ª rodada

Data: segunda-feira, 23 de outubro

Horário: 10h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Este será o último jogo da fase de grupos. Já as quartas de final dos Jogos Pan-Americanos 2023 serão no 24 de outubro, terça-feira. O torneio volta com as semifinais no dia 25 de outubro, quarta-feira, e tem a final marcada para 26 de outubro, quinta-feira.

