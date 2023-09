Programação vôlei feminino nas olimpíadas 2024 em paris

A Seleção Brasileira de vôlei feminino está classificada para as Olimpíadas de Paris, com início em 26 de julho de 2024, na França. Em novo sistema de disputa, o vôlei já tem a programação definida para os Jogos de Paris da fase classificatória até a final.

Tabela do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

O vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris será disputado por 12 seleções, na South Paris Arena 1, de 27 de julho a 11 de agosto, mesmo dia da cerimônia de encerramento dos Jogos.

A modalidade é dividida em duas etapas: a fase classificatória e eliminatória, responsável por definir os classificados para as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final no vôlei feminino.

A seguir, a tabela completa das Olimpíadas de Paris em 2024.

Sábado, 27/07/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Domingo, 28/07/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Segunda-feira, 29/07/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Terça-feira, 30/07/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Quarta-feira, 31/07/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Quinta-feira, 01/08/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Sexta-feira, 02/08/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Sábado, 03/08/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Domingo, 04/08/2024:

Jogos da fase de grupos

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Segunda-feira, 05/08/2024:

Quartas de final

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Terça-feira, 06/08/2024:

Quartas de final

Horário: 09h, 13h, 17h e 21h

Quinta-feira, 08/08/2024:

Semifinal feminina

Horário: 16h e 20h

Sábado, 10/08/2024:

Disputa pelo bronze

Horário: 17h15

Domingo, 11/08/2024:

Final

Horário: 13h

Datas e onde vai ser o Mundial de Vôlei de Praia feminino 2023

Como vai funcionar o vôlei feminino nas Olimpíadas?

Diferentemente das Olimpíadas de Tóquio, as 12 equipes vão ser divididas em três grupos de quatro através de sorteio do Comitê Olímpico Internacional, o COI, e não em dois de seis, como foi em 2021, no Japão. A primeira fase do vôlei feminino consiste em integrantes do mesmo grupo jogando entre si por turno único.

Cada vitória na fase classificatória dá três pontos em caso de 3x1 ou 3x0, dois pontos em 3x2 e um ponto para o perdedor. Conforme as rodadas vão acontecendo, as equipes faturam pontos em cada vitória e ganham também a melhor colocação na classificação do grupo.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada chave avançam para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados. O cruzamento olímpico define os jogos das quartas, seguindo para a semifinal, disputa pelo bronze e a final, no dia 11 de agosto de 2024.

Todos os confrontos da fase eliminatória são jogados em partida única, onde em caso de empate o tie-break definirá o vencedor.

Quais seleções estão classificadas para as Olimpíadas?

A França, por ser o país anfitrião das Olimpíadas, está automaticamente classificada no vôlei feminino. Através do Pré-Olímpico, as seleções da República Dominicana, Sérvia, Turquia, Brasil, Estados Unidos e Polônia também garantiram a vaga para as Olimpíadas de Paris.

O Pré-Olímpico de vôlei feminino é disputado por 24 seleções divididas em três grupos de oito, A, B e C, onde jogam entre si por turno único. Ao fim das sete rodadas, os dois primeiros de cada chave avançam para as Olimpíadas de Paris, consolidando as seis primeiras seleções classificadas.

Faltam cinco vagas a serem definidas. O ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, vai definir os classificados com prioridade para aqueles de continentes que ainda não se classificaram. A definição deverá ser divulgada pela federação meses antes do início do evento.

Pré-Olímpico: convocação do Brasil vôlei masculino é divulgada

Onde assistir as Olimpíadas de Paris?

No Brasil, os Jogos Olímpicos de Paris serão transmitidos com exclusividade pela TV Globo e também nos canais Sportv em operadoras de televisão por assinatura. Nenhum outro canal poderá transmitir as modalidades, incluindo o vôlei feminino.

A Globo promete uma cobertura completa nas Olimpíadas de Paris, diretamente da França, tanto na televisão aberta como em canais pagos para todo o país. Os jogos e as modalidades em que o Brasil competirá por medalha de ouro, prata ou bronze serão exibidos ao vivo na TV aberta, enquanto o Sportv transmite em tempo real todos os confrontos.

Quem é assinante da plataforma de vídeos e áudios sob demanda Globoplay poderá acompanhar ao vivo do canal Globo e Sportv ao vivo pelo computador ou aplicativo. Acesse www.globoplay.globo.com e faça o seu cadastro na Conta Globo para ver de graça a retransmissão da TV Globo.

Leia também:

Que dia tem jogo do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico 2023