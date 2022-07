Seleção Brasileira vai enfrentar Itália ou Turquia no domingo, a partir do meio dia e meia

O Brasil está na final da Liga das Nações vôlei feminino 2022! De virada, a equipe de Zé Roberto Guimarães venceu a Sérvia neste sábado, 16 de julho, por 3 sets a 1 na semifinal da competição. Jogando em Ankara, na Turquia, a Seleção Brasileira aguarda o resultado da outra chave para saber quem vai enfrentar na final, a Itália ou a Turquia.

Confira todas as informações da temporada de vôlei feminino no torneio.

Quando será a final da Liga das Nações vôlei feminino 2022

Pode comemorar torcedor, porque tem Brasil na final da Liga das Nações vôlei feminino 2022! A equipe bateu a Sérvia na semifinal por 3 sets a 1 na manhã deste sábado, garantindo vaga na decisão.

A final da Liga das Nações será realizada no domingo, 17 de julho, a partir das 12h30 (horário de Brasília), em Ankara, na Turquia. Enquanto isso, a equipe brasileira espera o vencedor entre Turquia e Itália para saber quem vai enfrentar na final.

A equipe feminina busca o primeiro título no torneio internacional. São duas medalhas de prata conquistadas até aqui na competição. No ano passado a Seleção enfrentou os Estados Unidos na final mas acabou derrotada por 3 sets a 1, ficando com a medalha de prata. O mesmo aconteceu em 2019 e também contra as americanas.

Em 2018, o Brasil ficou em quarto lugar ao perder na semifinal e ser derrotado pela China na disputa do terceiro lugar, perdendo a medalha de bronze.

FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI FEMININO 2022:

Brasil x Turquia/Itália – Domingo, 17/07 às 12h30

Como foi a semifinal entre Brasil x Sérvia?

Clima de final na quadra de Ankara, na Turquia. Mesmo que em menor quantidade, a torcida brasileira estava presente para desejar o melhor para a Seleção Brasileira! As seleções entraram em quadra confiantes para o resultado.

No primeiro set, a Sérvia dominou o jogo por completo, abrindo vantagem e conquistando facilmente a vitória por 25 a 14 contra o Brasil. Até aí, a semifinal parecia ser das jogadores europeias, preocupando a torcida brasileira.

No entanto, no segundo set o Brasil reagiu. As brasileiras mostraram domínio e fecharam por 25 a 18. No terceiro, foi um duelo mais apertado, com a reação da Sérvia em bloqueios, aces e muita qualidade individual também.

Ponto por ponto, o Brasil também fechou o terceiro set por 26 a 24. Era a hora da decisão. O Brasil só precisava dos pontos para garantir-se na final, enquanto a Sérvia buscou reagir de todas as maneiras.

A seleção da Sérvia chegou a ocupar a liderança do confronto por alguns momentos, mas as brasileiras comandadas por Zé Roberto Guimarães logo tomaram a frente e, por 25 a 19, garantiram 3 sets a 1 e a vaga na final!

Chaveamento da Liga das Nações vôlei feminino

Dezesseis seleções de vôlei feminino disputam a Liga das Nações na primeira fase. Sob o sistema de pontos corridos, apenas as oito melhores classificadas avançam para a fase eliminatória, também chamada de “mata-mata”.

Daí, elas disputam as quartas de final de acordo com o chaveamento imposto pela entidade de vôlei internacional, onde já conhecem os adversários. Depois, seguem para a semifinal e a tão desejada final da temporada.

Confira o chaveamento completo do torneio.

QUARTAS DE FINAL:

Brasil 3 x 1 Japão

EUA 2 x 3 Sérvia

Itália 3 x 1 China

Turquia 3 x 1 Tailândia

SEMIFINAL:

Sérvia 1 x 3 Brasil

Turquia x Itália – 12h30

TERCEIRO LUGAR:

Sérvia x Turquia/Itália – 09h

FINAL:

Brasil x Turquia/Itália – 12h30

Onde assistir a final da Liga das Nações vôlei feminino 2022?

A final da Liga das Nações vôlei feminino 2022 vai passar no SporTV 2, Globo Play e no portal GE ao vivo, a partir das 12h30 (Horário de Brasília), em Ankara, na Turquia.

O canal do SporTV 2 está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, onde apenas torcedores com a emissora na programação é que podem acompanhar as emoções do vôlei. Já a plataforma de streaming Globo Play retransmite as imagens através do aplicativo para celular, smart TV, computador e tablet.

Por fim, o torcedor tem a oportunidade de assistir de graça e ao vivo o jogo através do portal GE. Basta acessar o site, acessar com o e-mail e curtir de graça a final de vôlei!

