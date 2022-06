Brasil vôlei feminino hoje: horário e onde assistir Liga das Nações (19/06)

O jogo do Brasil vôlei feminino hoje tem transmissão da TV Globo! Enfrentando a Sérvia neste domingo, 19 de junho, o confronto é válido pela última rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino a partir das 10h (Horário de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Brasil vôlei feminino hoje.

– Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje?

O jogo do Brasil vôlei feminino hoje será transmitido na GLOBO e SporTV 2. Com transmissão de graça, a TV Globo vai transmitir o jogo de vôlei hoje para todos os estados do Brasil pelo canal da TV aberta. A narração será de Luis Roberto com comentários da ex-jogadora de vôlei Fabi.

Se você já está acostumado a assistir na TV paga, o SporTV 2 vai passar as emoções da última rodada da Liga das Nações na manhã deste domingo.

Online, o Globo Play, Canais Globo e até mesmo o Portal GE exibem de graça para os torcedores.

BRASIL x SÉRVIA

O Brasil enfrentou a Itália ontem, mas não conseguiu a vitória. Por 3 sets a 1, o elenco italiano superou as brasileiras para subirem direto até as primeiras posições da classificação da Liga das Nações. Enquanto isso, a seleção de José Roberto Guimarães se mantém na 5ª posição com 15 pontos, com cinco vitórias.

Do outro lado, a Sérvia aparece logo atrás dos oponentes de hoje, em 6º lugar com 14 pontos, buscando a vitória neste domingo de qualquer maneira para seguir vivo em busca do título. Na rodada passada, as jogadoras sérvias venceram a Turquia por 3 sets a 2, disputado na sexta-feira.

Jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

Faltando apenas cinco jogos para encerrar a primeira fase da Liga das Nações, o Brasil busca melhorar o seu desempenho em quadra cada vez mais com relação as jogadoras adversárias.

A Seleção nunca conquistou o troféu da Liga das Nações e, por isso, o desafio é maior do que nunca desta vez, já que as equipes também estão cada vez melhores.

Se você não quer perder nenhum dos jogos do Brasil vôlei feminino hoje e nas próximas rodadas da Liga das Nações, acompanhe a programação.

Brasil x Sérvia – às 10h

China x Brasil – Terça-feira, 28/06 às 11h

Coréia do Sul x Brasil – Quinta-feira, 30/06 às 14h

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01/07 às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30

Classificação atualizada Liga das Nações de Vôlei Feminino

A equipe feminina do Japão ocupa a liderança da Liga das Nações com 20 pontos, com dois pontos de diferença dos Estados Unidos, atual campeã do torneio de vôlei.

Outra equipe que corre por fora é a Itália e a China. O Brasil vem na quinta posição com 15 pontos, ocupando a parte de cima da tabela de classificação da Liga das Nações de Vôlei Feminino.

Dezesseis equipes disputam a edição do torneio de vôlei feminino. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, seguindo para a semifinal e depois a final.

Na final, os finalistas vão disputar a medalha de ouro e o grande troféu da temporada. Depois, o terceiro e quarto lugar também serão definidos em jogos únicos.

1 Japão – 20 pontos

2 Estados Unidos – 18 pontos

3 Itália – 17 pontos

4 China – 16 pontos

5 Brasil – 15 pontos

6 Sérvia – 14 pontos

7 Turquia – 13 pontos

8 Tailândia – 12 pontos

9 Polônia – 11 pontos

10 Canadá – 9 pontos

11 Alemanha – 8 pontos

12 República Dominicana – 6 pontos

13 Bulgária – 5 pontos

14 Bélgica – 4 pontos

15 Holanda – 6 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

Acompanhe as notícias do vôlei no portal DCI pelo Google News.