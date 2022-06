Brasil x Austrália vôlei masculino hoje: onde assistir e horário (08/06)

Depois de muita espera, a Seleção Brasileira está pronta para estrear na Liga das Nações de Vôlei Masculina. Pela primeira rodada, a equipe enfrenta a Austrália a partir das 21h (Horário de Brasília), jogando em Brasília, em terras brasileiras. Saiba todos os detalhes de Brasil x Austrália vôlei masculino hoje e descubra onde assistir.

Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022: jogos e classificação

Onde assistir Brasil x Austrália vôlei masculino hoje?

O jogo entre Brasil e Austrália no vôlei masculino hoje será transmitido no SporTV 2 e Globo Play.

O canal do SporTV está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obter a emissora em sua programação. Caso contrário, deverá entrar em contato para garantir a assinatura.

Se você prefere curtir de maneira online ou através da sua smart TV, pode acessar o Globo Play, serviço de streaming da TV Globo, também responsável pela programação de esporte. A plataforma está disponível no aplicativo para celular, tablets e no computador.

Informações do jogo do Brasil x Austrália no vôlei masculino hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Brasília, DF, no Brasil

Onde assistir: SporTV 2 e Globo Play

Brasil e Austrália na Liga das Nações 2022

Antes de entrar na quadra oficialmente, o Brasil disputou dois amistosos diante do Japão. No primeiro foi derrotado mas, no segundo, conquistou a vitória em cima dos japoneses. Agora, entra em quadra oficialmente pela Liga das Nações onde vai buscar o bicampeonato. No ano passado, a Seleção venceu a Polônia e conquistou o primeiro título do torneio internacional.

Para a Austrália, o objetivo é conquistar a vitória não importa qual seja o placar ou até mesmo como for o seu desempenho dentro de quadra. Diante de um dos favoritos no torneio, os atletas australianos promete fazer uma boa estreia na competição em busca da próxima fase.

Convocação do Brasil

O técnico Renan Dal Zotto levou atletas já conhecidos pelo público brasileiro. Entretanto, ele também tem baixas importantes para esta primeira semana. Lucão é um dos que não jogará hoje, mas com a presença de Victor Birigui e Bruninho.

LEVANTADOR:

Fernando Cachopa

OPOSTOS:

Franco

Alan

CENTRAIS:

Isac

Lucão

Flávio

Leandro Aracaju

PONTEIROS:

Rodriguinho

Vaccari

Adriano

LÍBEROS:

Thales

Maique

Como funciona a Liga das Nações de Vôlei?

Dezesseis seleções do vôlei masculino disputam a fase regular da Liga das Nações. Dentro do mesmo chaveamento, as equipes se enfrentam por três semanas por pontos corridos e em turno único, onde pontuam em cada vitória, empate e a derrota nenhum.

Ao fim das três semanas, somente os oito melhores avançam até as quartas de final, onde disputam a partir do dia 20 de julho em jogo único. Depois, avançam até a semifinal e, por fim, a decisão pelo título e a medalha de outro e prata.

Lembrando que o torneio também tem disputa pelo bronze.