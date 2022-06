Brasil x China vôlei masculino hoje: onde assistir DE GRAÇA (12/06)

Para fechar a primeira semana da Liga das Nações com chave de ouro, a Seleção Brasileira enfrenta a China na manhã deste domingo, 12 de junho, no Ginásio de Brasília, a partir das 10h (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde assistir jogo do Brasil x China vôlei masculino hoje.

– Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

Onde assistir jogo do Brasil x China vôlei masculino hoje?

O jogo do Brasil x China hoje no vôlei masculino será transmitido na Globo e SporTV 2.

Pela TV aberta, a Globo exibe o confronto da Liga das Nações para todos os estados do Brasil de graça. A partida será exibida durante o programa Esporte Espetacular, com narração de Luis Roberto e comentários da ex-jogadora Fabi.

Outra opção é curtir através do SporTV 2, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode encontrar online para assistir no Globo Play ou Canais Globo.

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Brasil e China na Liga das Nações de Vôlei Masculino

Diante dos Estados Unidos no último sábado, a Seleção Brasileira tropeçou e não conseguiu chegar até a liderança da classificação. Com isso, desceu para a 6ª posição com 7 pontos, onde acumula duas vitórias e uma derrota na competição internacional. Se vencer hoje, aí consegue se aproximar da parte de cima novamente.

A China, por outro lado, está na 14ª posição da Liga das Nações sem pontos marcados, ou seja, foi derrotado em todas as três partidas que disputou. O jogo deste domingo é a chance que os chineses tem de alcançar a zona de classificação e quem sabe brigar por uma vaga até as quartas de final.

Brasil na Liga das Nações em 2022

O Brasil de Vôlei Masculino já disputou três partidas na Liga das Nações. Com duas vitórias, em cima da Austrália e Eslovênia, só perdeu para os Estados Unidos.

Se vencer hoje, aí pode voltar para o topo da tabela e seguir na briga por uma vaga nas quartas de final. O time de Renan Dal Zotto ainda tem pela frente oito jogos, sem incluir o de hoje.

Brasil 3 x 0 Austrália

Brasil 3 x 1 Eslovênia

EUA 3 x 1 Brasil

Brasil x China – 10h

Brasil x Polônia – 11h (Quarta-feira, 22/06)

Sérvia x Brasil – 10h30 (Quinta-feira, 23/06)

Irã x Brasil – 10h30 (Sexta-feira, 24/06)

Bulgária x Brasil – 14h (Domingo, 26/06)

Brasil x Alemanha – 03h40 (Quarta-feira, 06/07)

Canadá x Brasil – 06h (Quinta-feira, 07/07)

França x Brasil – 03h40 (Sexta-feira, 08/07)

Brasil x Japão – 07h10 (Domingo, 10/07)