Brasil x Eslovênia vôlei masculino: onde assistir e horário Liga das Nações

Pela segunda rodada da Liga das Nações, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Eslovênia nesta quinta-feira, 9 de junho, a partir das 21h (horário de Brasília), jogando em Brasília. Na rodada de estreia, o elenco venceu a Austrália por três sets a zero. Confira a seguir onde assistir Brasil x Eslovênia no vôlei masculino hoje.

Onde assistir Brasil x Eslovênia vôlei masculino

O jogo entre Brasil e Eslovênia no vôlei masculino hoje vai passar no SporTV 2.

Com transmissão em todos os estados, o canal está disponível em operadoras de TV por assinatura ao vivo. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter a emissora na programação.

Para acompanhar online, o Globo Play é a opção. O serviço de streaming disponibiliza as imagens do confronto pelo canal do SporTV dentro da própria plataforma, disponível pelo site, aplicativo para celular, tablet, computador e também smart TV.

Informações de Brasil x Eslovênia no vôlei masculino:

Data: 09/06/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Brasília, DF

Onde assistir: SporTV 2 e Globo Play

Brasil e Eslovênia na Liga das Nações 2022

O Brasil estreou com vitória diante da Austrália ontem, jogando em casa, no Distrito Federal, Brasília. Por 3 sets a 0, conquistou os três pontos e se garantiu na parte de cima da classificação, especialmente em 2º lugar. O elenco de Renan Dal Zotto promete fazer bonito mais uma vez em quadra nesta quinta-feira, deixando os torcedores ansiosos pelo desfecho em busca do bicampeonato.

Do outro lado, a Eslovênia vem na última posição da classificação, em 16º lugar sem pontos marcados. O time perdeu para os Estados Unidos na terça-feira, buscando dar a volta por cima no confronto e garantir-se assim entre as primeiras posições.

Convocação do Brasil

Nesta primeira fase de confrontos na Liga das Nações, o técnico da Seleção Renan Dal Zotto escalou 14 atletas para representar a equipe.

Lucão, Bruninho, Alan Isac e Thales já são conhecidos por disputarem os principais jogos da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Já outros nomes como Franco, Flávio e Vaccari são algumas das novidades entre a convocação do treinador brasileiro.

LEVANTADOR:

Fernando Cachopa

Bruninho

OPOSTO:

Franco

Alan

CENTRAIS:

Isac

Lucão

Flávio

Leandro Aracaju

PONTEIROS:

Victor Birigui

Rodriguinho

Vaccari

Adriano

LÍBEROS:

Thales

Maique