Brasil x Estados Unidos vôlei feminino 2022 onde assistir e horário hoje

Chegou a hora de reencontrar um dos maiores adversários da Seleção Brasileira de vôlei. Neste sábado, 4 de junho, as brasileiras vão enfrentar os Estados Unidos pela quarta rodada da Liga das Nações, em Bossier City, a partir das 22h (horário de Brasília). Se você não quer perder nenhum lance deste jogão, saiba onde assistir Brasil x Estados Unidos vôlei feminino 2022 ao vivo.

Brasil x Estados Unidos onde assistir vôlei feminino 2022?

O jogo do Brasil e Estados Unidos no vôlei feminino hoje vai passar ao vivo no SporTV 2.

A emissora da TV Globo só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve sintonizar o canal para acompanhar o grande duelo esportivo apenas se for assinante e se obter em sua programação a emissora.

Para quem prefere acompanhar online, o site do Globo Esporte exibe de graça com as imagens da partida, além do Globo Play, serviço de streaming por assinatura, estão disponíveis tanto pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Brasil e Estados Unidos na Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira é favorita na Liga das Nações deste ano. Buscando o seu primeiro título, a equipe comandada por José Roberto Guimarães promete força total contra as suas maiores adversárias em quadra, principalmente porque se trata da reedição da final das Olimpíadas. Na classificação, o Brasil está em segundo lugar com 6 pontos.

Do outro lado, as norte-americanas aparecem em 8º lugar com o total de 3 pontos. Isso porque a seleção dos Estados Unidos só jogou duas vezes e, por esse motivo, o confronto deste sábado é muito importante para se igualar até a parte de cima da classificação.

Jogos do Brasil na Liga das Nações 2022

Até a terceira rodada, o Brasil conta com 100% de aproveitamento depois de vencer a Alemanha, Polônia e a República Dominicana em sequência no início do torneio de vôlei feminino.

Agora, as comandadas de José Roberto Guimarães precisam vencer as grandes adversárias deste sábado para se manter na parte de cima e alcançar facilmente a vaga na próxima fase. Por fim, saiba quais são todos os jogos do Brasil na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei 2022.