Brasil x Estados Unidos vôlei masculino: onde assistir (20/7)

É decisão torcedor, então prepare o coração! Nesta quarta-feira, 20 de julho, as quartas de final da Liga das Nações apresentam o Brasil x Estados Unidos vôlei masculino em Bologna, na Itália. A partida tem início às 13h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país. A seguir, confira no texto onde assistir e todas as informações do jogo de vôlei masculino hoje.

Quem vencer a partida desta quarta vai jogar contra Polônia ou Irã na semifinal.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos vôlei masculino

O jogo do Brasil x Estados Unidos vôlei masculino vai passar no SporTV 2, Globo Play e no portal GE, a partir das 13h (Horário de Brasília), pelas quartas de final da Liga das Nações nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do SporTV é o grande responsável por exibir todas as emoções do vôlei masculino hoje. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para quem prefere ver online, pode ter acesso através do Globo Play, plataforma de streaming, ou então no site do GE (www.ge.globo.com), fazer o seu cadastro com e-mail e senha e aí ver online.

Brasil e Estados Unidos na Liga das Nações

Buscando o bicampeonato na Liga das Nações, o Brasil teve um longo caminho até aqui. Na primeira fase, a equipe de Renan Dal Zotto terminou em 6º lugar com 24 pontos, contabilizando oito vitórias. O grupo brasileiro venceu grandes seleções como Austrália, Eslovênia, Sérvia, Irã, Bulgária, Alemanha, Canadá e Japão, enquanto foi derrotado por EUA, China, Polônia, França.

Do outro lado, a equipe dos Estados Unidos tem o favoritismo do seu lado. Na primeira fase, o elenco norte-americano terminou em terceiro lugar com 27 pontos, totalizando dez vitórias na Liga das Nações. Na competição, inclusive, venceu o próprio Brasil enquanto disputava pontos corridos. Por isso, a seleção promete manter todos os jogadores em quadra para sair com a classificação até a semi.

Chaveamento da Liga das Nações de vôlei masculino 2022

Oito equipes disputam a fase final da Liga das Nações de Vôlei masculino 2022. Incluindo o Brasil, são elas Estados Unidos, Itália, Polônia, França, Japão, Irã e Holanda.

O chaveamento da competição já está decidido pela organização. O vencedor do duelo entre Brasil e EUA será Irã ou Polônia, enquanto do outro lado Itália e Holanda jogarão contra França ou Japão.

Dessa maneira, confira o chaveamento completo da edição da Liga das Nações de vôlei masculino.

QUARTAS DE FINAL – Jogo do Brasil vôlei masculino

Estados Unidos x Brasil (1) – às 13h

Itália x Holanda (2) – às 16h

França x Japão (3) – Quinta-feira, 21/07 às 13h

Polônia x Irã (4) – Quinta-feira, 21/07 às 16h

SEMIFINAL da Liga das Nações

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 4 – Sábado, 23/07 às 13h

Vencedor Semifinal 2 x Vencedor Semifinal 3 – Sábado, 23/07 às 16h

FINAL da Liga das Nações

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 13h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 16h

Confira também a tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022 no mata-mata

