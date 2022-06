Brasil x Holanda vôlei feminino: onde assistir ao vivo e horário (16/06)

Para conquistar o seu primeiro título na Liga das Nações de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira precisa passar por grande desafios. Nesta quinta-feira, 16 de junho, a equipe enfrenta a Holanda pela segunda semana da competição, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, a partir das 21h (horário de Brasília). Se você quer acompanhar todas as emoções, saiba onde assistir Brasil x Holanda vôlei feminino hoje ao vivo.

Onde assistir Brasil x Holanda vôlei feminino hoje?

O jogo entre Brasil x Holanda de vôlei feminino hoje vai passar no SporTV 2. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal é o grande responsável por transmitir as emoções do vôlei na Liga das Nações na temporada. Se você não tem a emissora em sua programação, entre em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode assistir online através do Globo Play, serviço de streaming da TV Globo, que exibe as imagens da partida de vôlei nesta quinta-feira ao vivo.

Basta acessar a plataforma, procurar pelo canal do SporTV, acessar e curtir todos os lances. O Canais Globo e o Globo Sat, para quem é assinante da TV paga, também pode ser encontrado.

Brasil e Holanda na Liga das Nações

Depois de enfrentar a Turquia ontem, a Seleção Brasileira volta a disputar a Liga das Nações nesta quinta. Desta vez, o time de José Roberto Guimarães é o favorito no duelo, mas ainda precisa estar atento diante de suas adversárias que buscam a primeira vitória no torneio. Na classificação, o Brasil está em 6º lugar com 9 pontos.

Do outro lado, a Holanda se mantém na parte de baixo com apenas 2 pontos, mas sem nenhuma vitória. Isso porque a equipe não tem feito bons resultados dentro de quadra, enfrentando até aqui Alemanha, Sérvia, Itália, Bulgária e China. Daqui para frente, precisa vence se quiser alcançar a parte de cima.

Próximos jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino

O time brasileiro de vôlei feminino tem um longo caminho até a fase eliminatória da Liga das Nações. Se quiser brigar pelo título da temporada, precisará se esforçar dentro de quadra.

O elenco já venceu Alemanha, Polônia, República Dominicana e Turquia, enquanto foi derrotado contra os Estados Unidos, eterno rival após a derrota na final das Olimpíadas de Tóquio de 2021.

Lembrando que somente os oito melhores jogam as quartas de final. Depois, seguem para as semifinais e a tão esperada decisão da Liga das Nações.

Próximos jogos de vôlei feminino do Brasil

Itália x Brasil – Sábado, 18/06 às 15h

Brasil x Sérvia – Domingo, 19/06 às 10h

China x Brasil – Terça-feira, 28/06 às 11h

Coréia do Sul x Brasil – Quinta-feira, 30/06 às 14h

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01/07 às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30

+ Tabela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022