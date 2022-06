Brasil x Irã vôlei masculino: onde assistir Liga das Nações (24/6)

Pela quarta rodada na Liga das Nações, Brasil x Irã vôlei masculino se enfrentam nesta sexta-feira (24/06), em Sofia, na Bulgária, com início a partir das 10h30 (Horário de Brasília). Após vencer a Sérvia, os brasileiros buscam a quarta vitória na competição.

Com transmissão tanto pela TV como online, o torcedor pode assistir o jogo de vôlei de graça pela internet. Confira as principais informações no texto abaixo.

Onde assistir Brasil x Irã vôlei masculino?

O jogo do Brasil x Irã vôlei masculino hoje tem transmissão do SporTV 2, site do Globo Esporte e Globo Play, às 10h30 (Horário de Brasília).

O canal do SporTV está disponível apenas para assinantes em operadoras de TV. Para assistir de graça, o torcedor deve sintonizar o site do Globo Esporte e curtir todos os lances na disputa.

Online, o serviço de streaming da emissora, o Globo Play, retransmite as imagens de Brasil e Irã nesta sexta-feira para todos os assinantes do país.

Brasil x Irão vôlei masculino hoje:

Data: 24/06/2022

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: Sofia, na Bulgária

Onde assistir: SporTV 2, Portal GE e Globo Play

Brasil e Irã na Liga das Nações

Após a sequência de três derrotas, o Brasil deu a volta por cima e venceu a Sérvia ontem por 3 sets a 0. Com o placar, subiu para a sétima posição da Liga das Nações com 9 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Apenas oito equipes disputam as quartas de final, com o elenco de Renan Dal Zotto buscando o bicampeonato.

O Irã, por outro lado, vem na nona posição com 9 pontos, contabilizando apenas três vitórias. Com o resultado positivo nesta sexta, o elenco iraniano pode contar com o quarto triunfo e lutar em torno da vaga até a próxima fase da classificação.

Classificação da Liga das Nações de Vôlei Masculino

Empatadas, as seleções da França e Polônia lideram a classificação da Liga das Nações com 15 pontos. Cada um venceu cinco jogos até a terceira rodada da segunda semana, enquanto os Estados Unidos se garante na terceira posição com cinco vitórias e 14 pontos.

A Seleção Brasileira, comandada por Renan Dal Zotto, vem na 7ª posição com nove pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Com a tabela completa, saiba como ficou a classificação da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022.

1 França – 15 pontos

2 Polônia – 15 pontos

3 Estados Unidos – 14 pontos

4 Japão – 13 pontos

5 Itália – 12 pontos

6 Holanda – 9 pontos

7 Brasil – 9 pontos

8 Eslovênia – 9 pontos

9 Irã – 9 pontos

10 Alemanha – 7 pontos

11 China – 6 pontos

12 Sérvia – 6 pontos

13 Canadá – 5 pontos

14 Bulgária – 5 pontos

15 Argentina – 4 pontos

16 Austrália – 0 ponto

+ Tabela de jogos da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022