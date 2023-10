Brasil x Itália: horário da final no Pré-Olímpico de vôlei masculino no domingo

Brasil x Itália: horário da final no Pré-Olímpico de vôlei masculino no domingo

É decisão para o Brasil! Após a vitória contra Cuba e Irã, a Seleção Brasileira disputará o confronto direto com a Itália pela vaga olímpica neste domingo, 8 de outubro, no Maracanãzinho, às 10h (de Brasília). O embate é válido pela última rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, por isso terá clima de final entre as equipes.

Saiba se Darlan e Alan do vôlei são irmãos

Que horas é o jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino no domingo?

O jogo da Seleção Brasileira de vôlei masculino contra a Itália vai ser às 10h (de Brasília) no domingo, 8 de outubro, pela última rodada do Pré-Olímpico no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo será transmitido ao vivo na TV Globo, durante o programa 'Esporte Espetacular' e também no canal Sportv 2 e na plataforma VB TV.

O último compromisso do Brasil vai ser contra a Itália, pelo direito de jogar as Olimpíadas de Paris em julho do ano que vem, em busca da quarta medalha de ouro. O elenco comandado pelo treinador Renan Dal Zotto venceu cinco das sete partidas, em derrota amarga para a Alemanha.

O último encontro entre italianos e brasileiros no vôlei masculino aconteceu em 04 de julho, na fase classificatória da Liga das Nações, com vitória do país europeu por 3 sets a 1, em Pasay City. Nos últimos 10 combates, o Brasil leva vantagem com seis triunfos contra quatro da Itália.

Ainda tem ingresso para o jogo do Brasil e Itália no vôlei masculino?

Não há a possibilidade de comprar a entrada para o jogo do Brasil e Itália porque os ingressos já estão esgotados. Ao buscar pela venda de ingressos do Pré-Olímpico, o site Eventim notifica que não há tickets disponíveis, assim como a bilheteria do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, dá para assistir as partidas de Ucrânia e Alemanha, às 17h, e República Tcheca diante do Catar, às 20h, no último dia do Pré-Olímpico por R$ 20 a arquibancada e R$ 100 a Experiência Quadra.

Do que o Brasil precisa para se classificar?

O cenário do Pré-Olímpico parece complexo, mas é fácil de entender. Após a vitória contra o Irã, o Brasil sobe uma casa na classificação e vê a sua pontuação subir para 13, com um ponto a mais que a Itália, que enfrenta Cuba neste sábado, às 13h30, pela penúltima rodada.

Primeiro, o Brasil precisa torcer por uma vitória de Cuba ou até mesmo pelo resultado de 3 x 2 para a Itália contra os cubanos neste sábado, resultando em apenas dois pontos aos italianos. Daí, no domingo, tudo o que a Seleção tem que fazer é vencer a Itália para carimbar o passaporte para as Olimpíadas de Paris.

Porém, se a Itália superar o Brasil, aí o elenco perde a vaga e passa a depender de si mesmo para garantir a classificação através do ranking mundial. As outras cinco vagas serão destinadas para as seleções no ranking da Federação Internacional de Voleibol, com prioridade para continentes que ainda não estão na disputa.

Se a Argentina não se classificar no Pré-Olímpico, o Brasil irá disputar a vaga pelo ranking com os hermanos, o que torna o desafio complicado já que os brasileiros perderam para os argentinos no Sul-Americano.

Brasil vence a Itália = Brasil classificado para as Olimpíadas

Itália vence o Brasil = Brasil fora das Olimpíadas e Itália classificada

Elenco do Brasil no Pré-Olímpico

No Pré-Olímpico de vôlei masculino, a Seleção Brasileira tem o melhor bloqueador, Flávio, enquanto garante em quadra o principal destaque do torneio: Darlan, de apenas 21 anos, jogado do Sesi de São Paulo. A busca pela vaga olímpica coloca o elenco brasileiro em xeque para evitar uma possível crise.

Como o regulamento do torneio qualificatório só determina que cada treinador só utilize 14 atletas, o experiente Renan Dal Zotto convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Darlan; os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann; os centrais Flavio, Judson, Lucão e Otávio; e os líberos Maique e Thales.

Os irmãos Alan e Darlan, opostos da Seleção, compartilham a mesma posição. Lucão, veterano e medalhista olímpico, também é destaque da equipe brasileira. Jovens como Adriano e Lukas Bergmann também ganham chances no grupo.

