Ana Patrícia está no Mundial de Vôlei de Praia no México - Foto: Reprodução/Volleyball World

Ana Patrícia e Duda são as atuais campeãs do torneio brasileiro da modalidade feminina

Mundial de Vôlei de Praia: tabela de jogos do Brasil no México 2023

A tabela do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia 2023 já está disponível e traz os jogos de 9 duplas brasileiras, sendo cinco femininas e quatro masculinas, incluindo as atuais campeãs mundiais Ana Patrícia e Duda. Os jogos vão até 14 de outubro, sábado, na cidade de Tlaxcala, no México.

Jogos do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil e vôlei de praia está sendo representado na Copa do Mundo pelas atletas Ana Patrícia e Duda, Vitor Felipe e Renato, André e George, Andressa e Vitória, Tainá e Vic, Bárbara Seixas e Carol Solberg, Evandro e Arthur, Ágatha e Rebecca e Pedro Solberg e Guto.

A transmissão fica com o Sportv 2 e o pay-per-view da VB TV, da Federação Internacional de Voleibol, disponível no site www.vb.tv por assinatura.

A TV Globo não deve transmitir os jogos do Mundial, mas dará flashes e informações sobre as disputas que valem medalhas, principalmente se o Brasil alcançar o topo.

A seguir, confira a programação completa dos brasileiros. Os horários são de Brasília.

Sexta-feira, 06 de outubro (06/10)

18:30 - George e André x Evans e Budinger (EUA)

19:30 - Agatha e Rebecca x Ittlinger e Borger (ALE)

19:30 - Carol Solberg e Barbara Seixas x Bianchin e Scampoli (ITA)

23:00 - Evandro e Arthur x Galingo e Aguirre (MEX)

Sábado, 07 de outubro (07/10):

00:00 - Vitor Felipe e Renato x Schachter e Dearing (CAN)

13:00 - Ana Patrícia e Duda x Rivas Zapata e Chris (CHIL)

17:30 - Andressa e Vitória x Paulikiene e Raupelyte (LIT)

17:30 - Tainá e Victoria x J. Dong e Wang (CHI)

17:30 - Pedro Solberg e Guto x HA Likejiang e Wu Jiaxin (CHI)

19:30 - George e André x Popov e Reznik (UCR)

22:00 - Carol Solberg e Bárbara Seixas x Ishii e Mizoe (JAP)

23:00 - Agatha e Rebecca x Albarran e Vidaurrazaga (MEX)

Domingo, 08 de outubro (08/10):

14:00 - Ana Patrícia e Duda x Ahtiainen e Lehti (FIN)

14:00 - Pedro Solberg e Guto x Blanco e Garcia (GUA)

15:00 - Evandro e Arthur x Alayo e Diaz (CUB)

17:30 - Tainá e Victoria x Alix e Harward (EUA)

22:00 - Andressa e Vitória x Akiko e Yurika (JAP)

Segunda-feira, 09 de outubro (09/10):

00:00 - Vitor Felipe e Renato x Abicha e El Azhari (MAR)

00:00 - George e André x Crabb e Brunner (EUA)

14:00 - Ana Patrícia e Duda x Placette e Richard (FRA)

14:00 - Carol Solberg e Bárbara Seixas x Ludwig e Lippmann (ALE)

14:00 - Evandro e Arthur x Perusic e Schweiner (REP)

15:00 - Pedro Solberg e Guto x Cherif e Ahmed (CAT)

17:30 - Andressa e Vitória x Nuss e Kloth (EUA)

23:00 - Vitor Felipe e Renato x Sarabia e Virgen (MEX)

Terça-feira, 10 de outubro (10/10):

00:00 - Agatha e Rebecca x Hughes e Cheng (EUA)

00:00 - Tainá e Victoria x Muller e Tillmann (ALE)

REPESCAGEM: terça-feira, 10/10 com horário a definir

RODADA DE 32: terça-feira, 10/10 com horário a definir

OITAVAS DE FINAL: quarta-feira, 11/10 com horário a definir

QUARTAS DE FINAL: quinta-feira, 12/10 com horário a definir

SEMIFINAL: sexta-feira, 13/10 com horário a definir

TERCEIRO LUGAR FEMININO E MASCULINO: sábado, 14/10 com horário a definir

FINAL FEMININO E MASCULINO: sábado, 14/10 com horário a definir

Jogadores de vôlei de praia do Brasil

O Campeonato Mundial consiste em uma fase preliminar, uma rodada de sorte (a repescagem) e a fase eliminatória em ambos os gêneros. São 48 duplas masculinas e femininas separadas em 12 grupos de quatro, onde cada equipe jogará contra as outras três de seu próprio grupo por turno único. A classificação das seleções será determinada através do número de pontos.

As duas primeiras equipes de seus respectivos grupos e as quatro melhores classificadas em terceiro lugar avançam automaticamente para a fase final. As oito duplas restantes vão jogar a repescagem, seguindo para a eliminação única (chamada de rodada 32), oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

A seguir, veja os grupos dos brasileiros.

FEMININO

GRUPO A: Duda/Ana Patrícia, Placette/Richard, Ahtiainen/Lahti e Rivas Zapata/Chris

GRUPO B: Andressa/Vitória, Nuss/Kloth, Paulikiene/Rapuleyte e Akiko/Yurika

GRUPO C: Ágatha/Rebecca, Ittlinger/Borger, Hughes/Cheng e Albarran/Vidaurrazaga

GRUPO F: Carol Solberg/Bárbara, Ishii/Mizoe, Ludwig/Lippmann e Nnoruga/Franco

GRUPO K: Tainá/Vic, Muller/Tillmann, J.Dong/ Wang e Alix/Harward

MASCULINO

GRUPO D: André/George, Crabbt/Brunner, Popov/Reznik e Jawo/Koita

GRUPO G: Pedro Solberg/Guto, Cherif/Ahmed, Ha Likejiang/Wu Jiaxing e Blanco/Garcia

GRUPO I: Evandro/Arthur, Alayo/Diaz, Perusic/Schweiner e Galingo/Aguirre

GRUPO L: Vitor Felipe/Renato, Sarabia/Virgen, Schachter/Dearing e Abicha/Al Azhari

O Mundial dá vaga para as Olimpíadas de Paris?

A dupla mais bem classificada em cada gênero garantirá uma vaga ao seu país nas Olimpíadas de Paris. Os atletas que subirem ao lugar mais alto do pódio no Mundial do México vão garantir, além da medalha de ouro, o total de 1.600 pontos no ranking mundial do Vôlei de Praia.

Cada ponto conquistado ao longo da temporada é importante na corrida olímpica. Antes dos Jogos de Paris terem início, as melhores duas duplas femininas e masculinas brasileiras no ranking carimbam o passaporte para o grande evento, no dia 10 de junho de 2024.

Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, as duplas Alison Cerutti e Álvaro Filho, e Evandro Gonçalves e Bruno Schmidt disputaram o torneio masculino. Evandro e Bruno foram eliminados por Plavins e Tocs, da Letônia, nas oitavas de final, enquanto Alison e Álvaro caíram nas quartas para a mesma dupla.

No feminino, Ágatha Bednarczuk e Duda Lisboa foram eliminadas nas oitavas de final pelas alemãs Kozuch e Ludwig, enquanto Ana Patrícia Ramos e Rebecca Cavalcante caíram nas quartas, para as suíças Heidrich e Vergé-Dépré.

